U Iranu masovna hapšenja: Privedeno 705 osoba, nekoliko pogubljeno

Od početka rata s Izraelom zabilježeno je 705 hapšenja u Iranu zbog političkih ili sigurnosnih, zabilježile su iranske grupe za ljudska prava.

Iranske vlasti prelaze sa primirja s Izraelom na intenziviranje unutrašnjih sigurnosnih mjera širom zemlje masovnim hapšenjima, pogubljenjima i raspoređivanjem vojske, posebno u nemirnoj kurdskoj regiji, prema riječima zvaničnika i aktivista.

U roku od nekoliko dana od izraelskih zračnih napada koji su započeli 13. juna, iranske sigurnosne snage započele su kampanju široko rasprostranjenih hapšenja praćenih pojačanim prisustvom na ulicama oko kontrolnih punktova, javlja Guardian.

Iako su brojni Iranci izrazili ljutnju prema vladi, još uvijek nije bilo znakova značajnijih protesta protiv vlasti.

Paravojne jedinice Revolucionarne garde stavljene su u stanje pripravnosti, a unutrašnja sigurnost je sada bila primarni fokus, rekao je visoki sigurnosni zvaničnik.

Iranska grupa za ljudska prava HRNA saopćila je u ponedjeljak da je od početka rata uhapšeno 705 osoba zbog političkih ili sigurnosnih optužbi.

Mnogi od uhapšenih optuženi su za špijunažu za Izrael, saopštila je HRNA. Iranski državni mediji izvijestili su da su troje pogubljeni u utorak u Urmiji, blizu turske granice, a iransko-kurdska grupa za ljudska prava Hengaw saopćila je da su svi bili Kurdi.

Jedan od zvaničnika informisanih o sigurnosti rekao je da su trupe raspoređene na granice Pakistana, Iraka i Azerbejdžana kako bi se spriječila infiltracija, kako je zvaničnik rekao, terorista.