Kalifornijska zvaničnica pozvala bande da se suprostave hapšenju migranata

Zamjenica gradonačelnika kalifornijskog grada Kjudahi, Sintija Gonzales (Cynthia Gonzales), navodno je pozvala kriminalne bande da se organizuju protiv federalnih agenata koji vrše racije i hapse ilegalne migrante.

U video-objavi na društvenim mrežama, koja je kasnije obrisana, Gonzales je rekla da želi da zna gdje su svi članovi bandi u Los Anđelesu, prenosi AP.

- Vi momci stalno sve obilježavate, tvrdite da ste dio naselja, a sada kada vam je u naselje upala najveća banda koja postoji, ni glasa nema - rekla je Gonzalez, koristeći pogrdni izraz koji se često odnosi na meksičke muškarce koji su članovi uličnih bandi.

Ona je pomenula ''18. ulicu" i ''Florens", dvije ozloglašene ulične bande, i postavila pitanje zašto članovi bandi ne protestuju i ne govore o imigracionim racijama.

- Mi smo tamo, borimo se za svoj teren, štitimo svoj teren, štitimo svoj narod i, kao, gdje ste vi? - rekla je ona.

Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost SAD kritikovalo je Gonzales, nazivajući njene izjave ''gnusnim“.

- Ona poziva kriminalne bande da počine nasilje nad našim hrabrim američkim službenicima za imigraciju i carinu. Ovakva vrsta smeća dovela je do povećanja napada na naše službenike američke imigracione i carinske službe za više od 500 posto - saopštilo je ministarstvo u objavi na X.

Grad Kjudahi je saopštio da komentari Gonzales predstavljaju njene lične stavove, a ne taj grad.

Kjudahi je predgrađe Los Anđelesa sa 22.000 stanovnika, oko 16,09 kilometara južno od centra Los Anđelesa, gdje su nedavno počeli masovni protesti protiv imigracione politike predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump).