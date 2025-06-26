Izraelski vojnici na Zapadnoj obali ubili dječaka: Pucali mu u leđa dok je šetao

Na okupiranoj Zapadnoj obali u ponedjeljak je ubijen 13-godišnji dječak, a grupa za prava djece "Defense for Children International - Palestina" (DCI-P) objavila je detalje o ubistvu.

Ammara Motaza Mostafu Hamajela (Hamayel) upucale su u leđa izraelske vojne snage dok je šetao s prijateljem u blizini obilaznice uz palestinsko selo Kafr Malek, koje su u srijedu navečer napeli izraelski doseljenici.

U napadu na selo su poginula tri lokalna stanovnika, javlja Al Jazeera.

Izraelske snage, skrivene među borovima, otvorile su vatru na 13-godišnjaka i njegovog prijatelja s udaljenosti od 500 do 1.000 metara, saopćila je organizacija.

Izraelci su Ammara zadržali na mjestu pucnjave dva sata prije nego što su ga predali ekipi hitne pomoći koja ga je odvezla u bolnicu gdje je proglašen mrtvim.

- Dok su izraelske snage pritvorile Ammara nakon što su ga upucale, fizički su napale više članova porodice i komšija koji su pokušali da dođu do njega i pruže mu pomoć - navodi se u izvještaju.

Dječak je bio 29. palestinsko dijete koje su izraelske snage ubile na okupiranoj Zapadnoj obali do sada ove godine, dodala je grupa.