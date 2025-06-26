Zelenski potpisao sporazum: Osniva se posebni sud za zločine u invaziji na Ukrajinu

Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, potpisao je jučer sporazum s Vijećem Evrope o osnivanju posebnog suda za krivično gonjenje visokih ruskih zvaničnika odgovornih za zločine u invaziji na Ukrajinu.

To znači da bi Sud procesuirao "zločin agresije" u invaziji, koju je Rusija pokrenula u februaru 2022. godine, i teoretski bi mogao suditi visokim zvaničnicima, sve do predsjednika Vladimira Putina.

- Moramo jasno pokazati da agresija vodi kažnjavanju i moramo to učiniti zajedno - cijela Evropa. Još je dug put pred nama. Pravda zahtijeva vrijeme, ali se mora dogoditi. Svaki ratni zločinac mora znati da će biti pravde, a to uključuje i Rusiju - rekao je Zelenski nakon potpisivanja sporazuma s generalnim sekretarom Vijeća Evrope Alainom Bersetom.

Sljedeći korak u osnivanju tribunala, za koji Vijeće Evrope očekuje da bi mogao početi s radom sljedeće godine, bio bi prošireni sporazum koji bi "omogućio najširem mogućem broju zemalja da se pridruže, podrže i pomognu u upravljanju tribunalom".

Nije odlučeno gdje će tribunal biti smješten.

Međunarodni krivični sud (MKS) u Hagu već je izdao naloge za hapšenje Putina.

Iako je MKS ovlašten da procesuira ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid, nema nadležnost da procesuira "zločin agresije" - odnosno odluku o pokretanju oružanog napada na drugu državu kršeći Povelju UN-a.