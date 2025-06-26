Iranci zabrinuti: Hamnei nije viđen niti se oglasio posljednjih sedam dana

Skoro sedmicu dana iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei (Khamenei) nije viđen u javnosti niti se oglasio, što je iznenadilo i uznemirilo sve, od političkih insajdera do javnosti, objavio je New York Times. Dok su stanovnici Irana gledali državnu televiziju, njen voditelj je postavio pitanje o kojem razmišlja veoma puno ljudi u zemlji, od političke elite do onih na ulicama.

- Možete li nam reći gdje je? Ljudi su veoma zabrinuti za vrhovnog vođu. Možete li nam reći kako je - upitao je voditelj dužnosnika iz ureda ajatolaha. Istaknuo je da su gledatelji poslali mnogo poruka s istim pitanjem.

No, dužnosnik Mehdi Fazaeli nije pružio izravan odgovor. Umjesto toga, Fazaeli je kazao da je i on sam dobio brojne upite dužnosnika i drugih osoba zabrinutih za ajatolaha nakon

- Svi bismo se trebali moliti. Ljudi odgovorni za čuvanje vrhovnog vođe svoj posao obavljaju dobro - rekao je.

Hamnei, koji ima zadnju riječ pri donošenju ključnih odluka u Iranu, nije viđen niti se oglasio uprkos vanrednoj krizi s kojom se njegova zemlja suočila.

Samo u posljednjih nekoliko dana, Sjedinjene Američke Države su bombardirale tri iranska nuklearna postrojenja, na što je Iran odgovorio lansiranjem projektila na američku bazu u Kataru, a Iran i Izrael su pristali na primirje koje je stupilo na snagu u utorak ujutro.

Tokom svega toga, Hamnei, za kojeg dužnosnici tvrde da se sklonio u bunkeru i suzdržava se od upotrebe elektroničke komunikacije kako bi spriječio pokušaje atentata, ostao je odsutan te nije objavio nikakvo saopćenje ili snimljene poruke.

Priznajući mogućnost koja bi prije dvije sedmice bila nezamisliva, Kalife je dodao da ako je Hamnei mrtav, njegova će sahrana biti "najveličanstvenija i historijska".