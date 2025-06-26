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NAKON SEDMICU DANA

Oglasio se Hamnei: "Čestitke na pobjedi nad lažnim cionističkim režimom"

Tvrdi da su Sjedinjene Američke Države ušle u rat jer su smatrale da će, ukoliko to ne učine, Izrael biti potpuno uništen

Hamenei: Čestitam iranskoj naciji. AP

Dž. R.

26.6.2025

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei (Khamenei), oglasio se na društvenim mrežama nakon skoro sedmicu dana te je na platformi X napisao da mora čestitati Iranu. Tvrdi da su Sjedinjene Američke Države ušle u rat jer su smatrale da će, ukoliko to ne učine, Izrael biti potpuno uništen.

- Osjećam potrebu da uputim nekoliko čestitki velikoj naciji Irana. Prvo, čestitke na pobjedi nad lažnim cionističkim režimom. Uprkos svoj propagandi i svim tvrdnjama, cionistički režim je gotovo kolabirao i bio uništen pod udarcima Islamske Republike - naveo je Hamnei u svom prvom postu.

Nakon toga je stigla i druga čestitka u kojoj "čestita na pobjedi voljene zemlje Irana nad američkim režimom".

- Američki režim je ušao u direktan rat jer je smatrao da će, ukoliko to ne učini, cionistički režim biti potpuno uništen. Ali ništa nije dobio iz tog rata. I ovdje je Islamska Republika pobijedila i zauzvrat zadala Americi snažan šamar - naveo je Hamnei.

Podsjetimo, Hamnei se danima nije oglašavao, pa su iranske vlasti i javnost bili zabrinuti zbog odsustva vrhovnog vođe, iako je sukob sa Izraelom u međuvremenu zaustavljen prekidom vatre.

Spekulisalo se da je Hamnei bio premješten na nepoznatu lokaciju kada su otpočeli sukobi između Irana i Izraela te da je i kada je proglešeno primirje ostao na skrivenoj lokaciji strahujući da bi izraelske bezbjednosne službe mogle pokušati da ga likvidiraju čak i tokom primirja.

Na pitanja o Hameneijevom izostanku, njegov bliski saradnik i rukovodilac arhiva vrhovnog vođe Mehdi Fazeli rekao je da "ljudi koji su odgovorni za bezbjednost vrhovnog vođe dobro rade svoj posao", dodajući da "ako Bog da, narod će uskoro slaviti pobjedu zajedno sa svojim vođom".

# IZRAEL
# ALI KHAMENEI
# IRAN
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