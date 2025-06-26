Pahlavi pratio govor ajatolaha, pa poručio: On je uplašeni pacov

Govor iranskog ajatolaha Alija Hamenija (Khameneija) prokomentarisao je sin posljednjeg iranskog šaha Reza Pahlavi.
On je ponovno pozvao građane Irana da promjene vlast. Na društvenim mrežama objavio je video na kojem je prikazano da prati govor iranskog vrhovnog vođe, a nakon čega je rekao kako se skriva u podrumu.
- On je uplašeni pacov koji se skriva u podrumu - naveo je Pahlavi.
Također, Pahlavi je ranije podijelio i isječak svog nedavnog govora u kojem je rekao kako se Iran sada nalazi u momentu koji se može opisati kao "Berlinski zid".
- Stojimo na raskršću. Jedan put vodi u krvoproliće i haos. Drugi - u mirnu i demokratsku tranziciju. Razlika između ova dva puta zavisi samo od jednog faktora: da li će se sadašnjem režimu u Iranu dozvoliti da opstane - kaže Pahlavi.
Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamenei, u četvrtak se prvi put oglasio javno otkako je proglašeno primirje u ratu između Irana i Izraela, proglasivši pobjedu nad "cionističkim režimom" i Sjedinjenim Američkim Državama.
- Čestitam dragom Iranu na pobjedi nad američkim režimom. Oni su se direktno uključili u rat jer su osjetili da bi, ako to ne učine, cionistički režim bio potpuno uništen. Ušli su u sukob kako bi spasili taj režim, ali nisu postigli ništa - poručio je Hamnei.