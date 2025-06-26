Pahlavi pratio govor ajatolaha, pa poručio: On je uplašeni pacov

On je ponovno pozvao građane Irana da promjene vlast. Na društvenim mrežama objavio je video na kojem je prikazano da prati govor iranskog vrhovnog vođe, a nakon čega je rekao kako se skriva u podrumu.

- On je uplašeni pacov koji se skriva u podrumu - naveo je Pahlavi.

Također, Pahlavi je ranije podijelio i isječak svog nedavnog govora u kojem je rekao kako se Iran sada nalazi u momentu koji se može opisati kao "Berlinski zid".

- Stojimo na raskršću. Jedan put vodi u krvoproliće i haos. Drugi - u mirnu i demokratsku tranziciju. Razlika između ova dva puta zavisi samo od jednog faktora: da li će se sadašnjem režimu u Iranu dozvoliti da opstane - kaže Pahlavi.

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamenei, u četvrtak se prvi put oglasio javno otkako je proglašeno primirje u ratu između Irana i Izraela, proglasivši pobjedu nad "cionističkim režimom" i Sjedinjenim Američkim Državama.

- Čestitam dragom Iranu na pobjedi nad američkim režimom. Oni su se direktno uključili u rat jer su osjetili da bi, ako to ne učine, cionistički režim bio potpuno uništen. Ušli su u sukob kako bi spasili taj režim, ali nisu postigli ništa - poručio je Hamnei.