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PREDSJEDNIK SAD

Tramp zahtijeva da CNN i New York Times odmah otpuste novinare zbog izvještavanja o iranskom nuklearnom programu

Američki predsjednik naziva novinare "lošim ljudima sa zlim namjerama"

Donald Tramp. AP

S. S.

26.6.2025

Američki predsjednik Donald Tramp zatražio je u četvrtak da CNN i "The New York Times" odmah otpuste novinare koji su izvještavali o procjenama američkih obavještajnih službi o iranskim nuklearnim napadima.

- Reporteri lažnih vijesti iz CNN-a i 'The New York Timesa' trebaju biti otpušteni, odmah - napisao je Tramp na Truth Socialu, nazivajući ih "lošim ljudima sa zlim namjerama".

- Priča se da će propali 'New York Times' i lažni CNN otpustiti novinare koji su izmislili lažne priče o iranskim nuklearnim lokacijama, jer su toliko pogriješili - tvrdio je Tramp u zasebnoj objavi.

Mediji su izvijestili o povjerljivim američkim obavještajnim podacima koji su sugerirali da su vikend napadi unazadili iranski nuklearni program samo za nekoliko mjeseci, a ne da su ga uništili. Tramp je prethodno izdvojio Natašu Bertrand sa CNN-a, rekavši da bi je "trebalo otpustiti sa CNN-a! Gledao sam je tri dana kako objavljuje lažne vijesti."

Direktorica Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabar kritikovala je izvještaje, tvrdeći da su procurile procjene "napisane s niskim nivoom pouzdanosti" i selektivno objavljene kako bi "potkopale odlučno vodstvo predsjednika Trampa". Tramp dosljedno tvrdi da su iranska nuklearna postrojenja "uništena" u operaciji koja je ciljala tri ključne lokacije, što je u suprotnosti s obavještajnim procjenama koje su objavile glavne novinske kuće.

# SAD
# DONALD TRUMP
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