Veterani Demokratske stranke u panici zbog Zohrana Mamdanija, strahuju od "promjene kursa"

Na internim izborima za kandidata na izborima za gradonačelnika Njujorka, pobjeda Zohrana Mamdanija je pokrenula svojevrsnu paniku unutar liderstva Demokratske stranke u SAD-u, piše Axios.

Mamdani predstavlja "mlade nade" Demokratske stranke, koje donose potpuno novu politiku koja je u suprotnosti s "establišmentom."

Upravo zbog toga, Mamdaniju je izostala podrška najznačajnijih demokratskih političara iz Njujorka, koji su stali uz bivšeg guvernera savezne države Njujork Endrua Kuomoa (Andrewa Cuomoa).

"Trnu u oku" liderima

Na kraju, neki od njih su ipak čestitali Mamdaniju, ali je bilo jasno da nije bio prvi izbor lidera Demokratske stranke. Jedina političarka iz Njujorka koja je stala iza Mamdanija bila je Aleksandria Okasio-Kortez (Alexandria Ocasio-Cortez), koja je također "trn u oku" liderima demokrata u SAD-u.

Osim političara, iza Kuomoa stali su i bogati donatori, koji sada, prema Axiosu, razmišljaju da ga podrže kao nezavisnog kandidata. Ako ne stanu iza njega, podržat će Erika Adamsa (Erica Adamsa), bivšeg demokratu i aktuelnog gradonačelnika koji će biti nezavisni kandidat, prema tvrdnjama koje je objavio ovaj medij.

Međutim, Mamdanijeva pobjeda je na mikro-nivou otkrila duboku podjelu unutar Demokratske stranke koja se od poraza na predsjedničkim izborima 2024. godine još nije oporavila.

Kada je Donald Tramp (Trump) proglasio pobjedu, unutar Demokratske stranke je krenula borba za kontrolu između stare i mlade garde političara, odnosno između "establišmenta" i članova koji smatraju da stranka treba ići u drugom pravcu.

Nova snaga

Mamdanijev uspjeh je dao novu snagu "mladim nadama" koje su tražile snažniji glas unutar stranke, a drugi progresivni glasovi među demokratama već najavljuju "preuzimanje partije", odnosno da će probati srušiti članove "stare garde" na narednim izborima 2026. godine.

Naravno, Mamdani je zasad pobijedio samo na internim izborima za kandidata na izborima za gradonačelnika Njujorka, ali njegov trijumf, a posebno kada se uzme u obzir da je porazio "veterana" Kuomoa, može biti jedan od prvih koraka ka značajnoj promjeni politike unutar ove stranke.