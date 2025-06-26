Netanjahu o normalizaciji odnosa s arapskim zemljama: Postoji prilika koju ne smijemo propustiti

Ovo je uslijedilo samo nekoliko sati nakon što su se pojavile informacije o tome kako su predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) i Netanjahu dogovorili mogući sporazum o Gazi.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) podijelio je videosnimak na X-u, gdje je govorio o normalizaciji odnosa s arapskim zemljama.

Premijer Izraela je poručio da Izrael sada ima priliku postići dramatično proširenje Abrahamskih sporazuma, odnosno sporazuma koji se odnose na normalizaciju odnosa s arapskim zemljama.

- Hrabro smo se borili protiv Irana i postigli veliku pobjedu. Ova pobjeda otvara priliku za dramatično proširenje mirovnih sporazuma. Naporno radimo na tome – bila je njegova poruka.

Kazao je kako cilj Izraela i dalje ostaje poraz Hamasa.

- Uz oslobađanje talaca i poraz Hamasa, ovdje postoji prilika koju ne smijemo propustiti. Ni jedan jedini dan ne smije biti uzaludan – zaključio je.