Turska podržava veća izdvajanja za odbranu, prioritet na protivzračnom sistemu "Čelična kupola"

Izvor Ministarstva odbrane Turske za Reuters je izjavio kako ova država podržava odluku NATO-a da više nego udvostruči cilj za odbrambenu potrošnju na pet posto BDP-a do 2035. godine i već premašuje prethodni prag od dva posto.

Dodao je kako će Ankara dati prioritet protivzračnoj odbrani. Istakao je i to da je ta zemlja već "iznad kriterija od 2 posto prema Obavezi o odbrambenoj potrošnji".

Također, rekao je da je, s drugom najvećom vojskom u NATO-u, Turska među pet najvećih doprinosilaca NATO operacijama i misijama.

Izvor je također rekao da je Turska ispunila sve svoje ciljeve sposobnosti u okviru NATO-a i da nastavlja ulagati u razvoj i istraživanje odbrambene industrije.

Razvijanje slojevite mreže

Turska također planira dati prioritet ulaganjima u svoj nacionalni projekat "Čelična kupola" kako bi razvila slojevitu mrežu protivzračne odbrane širom zemlje.

- Ulažemo u sisteme protivzračne odbrane, hipersonične, balističke i krstareće rakete, bespilotne sisteme za kopno, more i zrak, kao i nosače aviona nove generacije, fregate i tenkove - rekao je.

Govoreći novinarima u avionu na povratku sa samita NATO-a u Hagu, predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Reccep Tayyip Erdogan) rekao je da Turska treba uspostaviti složeni paket sistema za protivzračnu odbranu.

- Veoma je važno za nas da imamo rakete na različitim visinama, i da one funkcionišu u harmoniji poput organa u tijelu - citirala ga je njegova kancelarija u četvrtak, dodajući da sistemi protivzračne odbrane S-400, koje je Ankara nabavila od Rusije 2020. godine, nisu dovoljni.

Uvedene sankcije

Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije Turskoj, svom savezniku, zbog nabavke sistema S-400. Ankara je taj potez nazvala nepravednim i više puta tražila ukidanje sankcija.

Turska već dugo tvrdi da radi na jačanju svoje odbrane, uključujući rakete dugog dometa, iako zvaničnici i analitičari kažu da je projekat "Čelična kupola" – sličan izraelskoj "Gvozdenoj kupoli" – još godinama udaljen od realizacije.