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POHVALIO IRAN

Vođa jemenskih Huta: "Doveli su okupatore do neviđenog stanja"

Najopasniji aspekt agresije protiv Irana jeste napor izraelskog neprijatelja da ukloni Islamsku Republiku, kazao je

Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi. Platforma X

A. O.

26.6.2025

Nakon što je potpisano primirje između Irana i Izraela, oglasio se vođa jemenskih Huta Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi koji je poručio da Izrael uz podršku SAD nije postigao nijedan cilj kada je riječ o Iranu.

Dodao je da je jedna stvar bila najopasnija u izraelskim napadima na Iran.

Poručio je da pripreme izraelskog neprijatelja za napad na Iran, uz američku podršku, bile su opsežne i trajale su godinu i više.

- Najopasniji aspekt agresije protiv Irana jeste napor izraelskog neprijatelja da ukloni Islamsku Republiku – kazao je.

Poraz Izraela, kako ističe, poraz je i za Ameriku i one na Zapadu koji podržavaju ovakvu politiku.

- Izraelski neprijatelj nije bio u stanju da se zaštiti od iranskih raketa i pretrpio je vrlo velike gubitke. Iranski raketni talasi bili su prava noćna mora i doveli su stvarnost okupacije do neviđenog stanja. Izraelski poraz bio je velik i Iran je pobijedio zahvaljujući svom vodstvu, Revolucionarnoj gardi, svom islamskom režimu i svom narodu – kaže on.

Mišljenja je i kako neće doći do promjene vlasti u Iranu.

- Pokušaj svrgavanja vlasti u Iranu je nemoguć i daleko od izvodljivog. Primarni cilj agresije bio je promjena Bliskog istoka, što je značilo ciljanje drugih režima i zemalja kasnije – zaključio je. 

# IZRAEL
# JEMENSKI HUTI
# IRAN
# SAD
# ABDUL-MALIK BADR AL-DIN AL-HOUTHI
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