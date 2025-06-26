Vođa jemenskih Huta: "Doveli su okupatore do neviđenog stanja"

Nakon što je potpisano primirje između Irana i Izraela, oglasio se vođa jemenskih Huta Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi koji je poručio da Izrael uz podršku SAD nije postigao nijedan cilj kada je riječ o Iranu.

Dodao je da je jedna stvar bila najopasnija u izraelskim napadima na Iran.

Poručio je da pripreme izraelskog neprijatelja za napad na Iran, uz američku podršku, bile su opsežne i trajale su godinu i više.

- Najopasniji aspekt agresije protiv Irana jeste napor izraelskog neprijatelja da ukloni Islamsku Republiku – kazao je.

Poraz Izraela, kako ističe, poraz je i za Ameriku i one na Zapadu koji podržavaju ovakvu politiku.

- Izraelski neprijatelj nije bio u stanju da se zaštiti od iranskih raketa i pretrpio je vrlo velike gubitke. Iranski raketni talasi bili su prava noćna mora i doveli su stvarnost okupacije do neviđenog stanja. Izraelski poraz bio je velik i Iran je pobijedio zahvaljujući svom vodstvu, Revolucionarnoj gardi, svom islamskom režimu i svom narodu – kaže on.

Mišljenja je i kako neće doći do promjene vlasti u Iranu.

- Pokušaj svrgavanja vlasti u Iranu je nemoguć i daleko od izvodljivog. Primarni cilj agresije bio je promjena Bliskog istoka, što je značilo ciljanje drugih režima i zemalja kasnije – zaključio je.