Lideri EU osudili humanitarnu krizu u Gazi, pozvali Izrael da u potpunosti ukine blokadu

Lideri država članica Evropske unije (EU) u četvrtak su osudili pogoršanje humanitarne krize u Gazi i rastući broj civilnih žrtava, pozivajući Izrael da u potpunosti ukine blokadu.

Na samitu u Briselu, Evropsko vijeće pozvalo je Izrael da omogući "neposredan, nesmetan pristup i održivu distribuciju humanitarne pomoći u velikim razmjerima" širom Gaze.

U zaključcima usvojenim na samitu, lideri EU pozvali su na trenutni prekid vatre i bezuslovno oslobađanje svih talaca, naglašavajući potrebu za trajnim prekidom neprijateljstava.

- Evropska unija je spremna doprinijeti svim naporima ka ovom rješenju i poziva sve strane da se suzdrže od radnji koje potkopavaju njenu održivost - poručili su.

Pridržavanje međunarodnog prava

Također su pozvali Izrael da se pridržava međunarodnog prava i osigura zaštitu civila i humanitarnih radnika, kao i civilne infrastrukture, uključujući bolnice, škole i objekte UN-a.

Evropsko vijeće je primilo k znanju izvještaj o poštivanju člana 2. Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Izraela, koji uslovljava odnose poštovanjem ljudskih prava, te je pozvalo na nastavak razgovora o mogućim daljnjim aktivnostima u julu, u zavisnosti od razvoja situacije na terenu.

Odvojeno, lideri su ponovili snažnu osudu nasilja doseljenika i ilegalnog širenja naselja na Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jerusalem, te pozvali na daljnje sankcije protiv ekstremističkih doseljenika i njihovih pristalica.

U vezi s Iranom, lideri EU su ponovili da se toj zemlji nikada ne smije dozvoliti da nabavi nuklearno oružje i da mora ispuniti obaveze prema Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja.

Podržavanje diplomatskih napora

EU je saopćio da će nastaviti podržavati diplomatske napore usmjerene na smanjenje tenzija i postizanje trajnog rješenja za iransko nuklearno pitanje putem pregovora.

Vijeće je također potvrdilo snažnu posvećenost EU miru, sigurnosti i stabilnosti na Bliskom istoku.

- Evropsko vijeće pozdravlja prekid neprijateljstava i poziva sve strane da se pridržavaju međunarodnog prava, pokažu suzdržanost i suzdrže se od poduzimanja akcija koje bi mogle dovesti do nove eskalacije - zaključili su.