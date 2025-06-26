CNN otkrio detalje: Iranu stiže novi američki prijedlog nuklearnog sporazuma

O mogućnosti pomoći Iranu da pristupi do 30 milijardi dolara za izgradnju nuklearnog programa za civilnu proizvodnju energije, ublažavanju sankcija i oslobađanju milijardi dolara iranskih sredstava koja su trenutno ograničena, razgovarala je administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump).

Prema pisanju CNN-a, ključni akteri sa Bliskog istoka i iz Amerike govorili su sa Irancima iza kulisa čak i usred talasa vojnih udara u Iranu i Izraelu tokom protekle dvije sedmice.

- Ti razgovori su se nastavili i ove sedmice nakon što je postignut dogovor o prekidu vatre - izjavili su izvori za CNN.

Izneseno više prijedloga

Više prijedloga je izneseno, poručili su zvaničnici Trampa, ali svi su još uvijek u preliminarnoj fazi i podložni promjenama, s jednim dosljednim, nepromjenjivim uslovom: nulta iranska obogaćivanja uranijuma, što Iran stalno tvrdi da mu je potrebno. Najmanje jedan preliminarni nacrt prijedloga, koji su CNN-u opisala dva izvora, uključuje niz podsticaja za Iran.

Neki detalji razmatrani su tokom tajnog, višesatnog sastanka između specijalnog američkog izaslanika Stiva Vitkofa (Stevea Witkoffa) i partnera iz regije u Bijeloj kući prošlog petka, dan prije američkih vojnih udara na Iran.

Novac iz SAD-a

Među tačkama koje su razmatrane, a koje ranije nisu bile objavljene, je planirano ulaganje od 20 do 30 milijardi dolara u novi iranski nuklearni program koji ne uključuje obogaćivanje, a koji bi se koristio u civilne energetske svrhe.

Jedan zvaničnik je insistirao na tome da novac neće dolaziti direktno iz SAD-a, već da će Amerika prepustiti arapskim partnerima da finansiraju projekat. Ulaganje u iranska nuklearna postrojenja već je bilo tema prethodnih rundi nuklearnih pregovora u posljednjim mjesecima.

Spremni na pregovore

SAD su "spremne da predvode ove pregovore s Iranom“, poručio je to jedan zvaničnik Trampove administracije za CNN.

- Neko će morati platiti izgradnju nuklearnog programa, ali mi tu obavezu nećemo preuzeti - dodao je.

Drugi podsticaji uključuju potencijalno ukidanje sankcija Iranu i omogućavanje Teheranu da pristupi sredstvima u iznosu od šest milijardi dolara koji se trenutno nalaze u stranim bankama, a do kojih Teheran ne može slobodno doći.

Još jedna ideja koja je razmatrana prošle sedmice i koja je trenutno u razmatranju je da saveznici koje podržava SAD u Zalivu finansiraju zamjenu nuklearnog postrojenja Fordow, koje su SAD pogodile bombama za uništavanje bunkera tokom vikenda, programom koji ne uključuje obogaćivanje.

Mnogo ideja

Nije odmah bilo jasno da li bi Iran mogao sam koristiti tu lokaciju, niti koliko se ozbiljno razmatra taj prijedlog.

- Mnogo je ideja koje različiti ljudi iznose i mnogi pokušavaju biti kreativni - kazao je jedan izvor za CNN.

Vitkof je za CNBC u srijedu izjavio da SAD traže "sveobuhvatan mirovni sporazum", a jedan zvaničnik Trampove administracije naglasio je da su svi prijedlozi osmišljeni kako bi se spriječilo da Iran dođe do nuklearnog oružja.

Nuklearni program

SAD su izjavile da Iran može imati nuklearni program u mirnodopske civilne svrhe, ali da ne može sam obogaćivati uranijum za taj program. Umjesto toga, SAD su predložile da Iran uvozi obogaćeni uranijum. Vitkof je potencijalni program uporedio sa programom Ujedinjenih Arapskih Emirata.

- Sada je pitanje i razgovor s Iranom: kako da izgradimo bolji civilni nuklearni program za vas koji ne uključuje obogaćivanje - rekao je za CNBC.

Tramp je u srijedu izjavio da će SAD i Iran "sjediti za sto" sljedeće sedmice, iako je glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei rekao da nije upoznat s takvim razgovorima, a ljudi uključeni u planiranje rekli su da se detalji još uvijek razrađuju.

Uprkos intenzivnoj diplomatiji koju iza kulisa vodi Vitkof, Tramp je ove sedmice javno umanjio potrebu za nuklearnim sporazumom, rekavši u srijedu da vjeruje da takav sporazum "nije neophodan."

- Nije me briga hoću li imati sporazum ili ne - rekao je.

Iako se Tramp u javnosti činio ravnodušnim prema postizanju novog sporazuma nakon dogovora o prekidu vatre, mnogi njegovi savjetnici vjeruju da bi postizanje dugoročnog sporazuma osiguralo trajnost primirja.