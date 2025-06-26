Evropski sud za ljudska prava presudio protiv Francuske u slučaju rasističkog profiliranja

Evropski sud za ljudska prava presudio je u četvrtak da je francuska policija izvršila diskriminatorske provjere nad Francuzom afričkog porijekla, što je prva takva presuda u slučaju rasnog profiliranja pokrenutom protiv Francuske.

Francuska vlada "nije pružila objektivno i razumno opravdanje" za policijsko izvršenje tri provjere identiteta nad Karimom Touilom u roku od 10 dana 2011. godine u centru grada Besançona, navodi se u presudi Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) sa sjedištem u Strasbourgu, prenosi Reuters.

Sud je naložio Francuskoj da Touilu isplati 3.000 eura zbog kršenja članova 14 i 8, o diskriminaciji i pravu na privatni život, Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Bez diskriminacije

Međutim, za pet drugih podnosilaca zahtjeva u ovom slučaju, također mladića afričkog porijekla, sud je utvrdio da nije bilo diskriminacije zbog nedostatka dokaza, napominjući da su se provjere ličnih dokumenata uglavnom odvijale "u kontekstu tenzija".

Obrazloženje suda

Pozdravljajući Touilovu uspješnu tužbu, Lana Holo (Lanna Hollo), zagovornica ljudskih prava u francuskoj organizaciji RECLAIM, koja je uključena u slučaj već 13 godina, rekla je da obrazloženje suda rizikuje jačanje diskriminacije u određenim zonama.

- Ne uspijeva dovoljno zaštititi sve ljude u svim dijelovima teritorije, posebno one koji žive u siromašnijim četvrtima Francuske s vidljivim manjinskim stanovništvom - rekla je.

Posljednjih godina sud je, također, donio presude protiv Njemačke i Švicarske zbog diskriminatornih policijskih kontrola.

Studija koju je u utorak objavila francuska organizacija za ljudska prava otkrila je da su mladi crnci ili oni koji se doživljavaju kao Arapi ili Sjevernoafrikanci četiri puta skloniji da budu zaustavljeni od strane policije i 12 puta skloniji da budu podvrgnuti "opsežnim" kontrolama, koje uključuju tjelesni pretres ili odvođenje u policijsku stanicu.