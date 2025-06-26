Bijela kuća zatražila povlačenje američkog novca iz finansiranja istraga o zločinima u Siriji i Rusiji

Obustavu američkog finansiranja za gotovo dvadeset programa preporučila je Bijela kuća, a riječ je o programima koji se bave ratnim zločinima i odgovornošću na globalnom nivou, uključujući u Mjanmaru, Siriji i u vezi sa navodnim ruskim zločinima u Ukrajini, piše Reuters.

Preporuka Kancelarije za upravljanje i budžet (OMB), koja ranije nije bila javno objavljena, ne predstavlja konačnu odluku o ukidanju programa, jer daje mogućnost Državnom sekretarijatu da uloži žalbu.

Dostavljanje prijedloga

Osnovu za mogući dijalog između OMB-a i državnog sekretara SAD Marka Rubija (Marca) i njegovih saradnika, postavlja ova preporuka.

Oni bi trebali OMB-u dostaviti svoje prijedloge o tome koji programi zaslužuju nastavak finansiranja. Programi također uključuju aktivnosti u Iraku, Nepalu, Šri Lanki i Gambiji.

Očekivanja da će Rubio zastupati nastavak velikog broja ovih programa su mala, prema navodima dva američka zvaničnika. Ipak, glavni američki diplomata mogao bi iznijeti argumente za zadržavanje ključnih programa, kao što je pomoć u potencijalnim suđenjima za ratne zločine u Ukrajini, prema jednom izvoru upućenom u ovu temu.

Nekoliko programa

Nekoliko programa koji su predloženi za ukidanje bave se projektima odgovornosti za ratne zločine u Ukrajini, uključujući i Global Rights Compliance, koji pomaže u prikupljanju dokaza o ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti širom Ukrajine, uključujući seksualno nasilje i mučenja.

Još jedan program je Legal Action Network, pravna pomoćna organizacija koja podržava lokalne napore u pokretanju slučajeva protiv osumnjičenih osoba za ratne zločine u Ukrajini.

Biroi Državnog sekretarijata koji žele da očuvaju bilo koji od programa za ratne zločine i odgovornost trebaju do kraja radnog dana 11. jula poslati svoja obrazloženja, navodi se u internom emailu Državnog sekretarijata koji je Reuters imao uvid.

Među programima koji su predloženi za ukidanje je i grant od 18 miliona dolara za Kancelariju glavnog tužioca Ukrajine, koji implementira Inicijativa za međunarodnu krivičnu pravdu Univerziteta Georgetown.

Iako programi nemaju direktan uticaj na napore Ukrajine na linijama fronta da odbije rusku invaziju, pristalice kažu da oni predstavljaju najbolju priliku za temeljno dokumentovanje prijavljenih zločina na bojnom polju u najvećem evropskom sukobu od Drugog svjetskog rata, koji sada ulazi u četvrtu godinu.

Ratni zločini

Ukrajina je otvorila više od 140.000 slučajeva ratnih zločina od ruske invazije u februaru 2022. godine, koja je usmrtila desetine hiljada ljudi, opustošila velike dijelove zemlje i ostavila mentalne i fizičke posljedice od okupacije. Rusija negira da su njene snage počinile ratne zločine u tom sukobu.

Ostali programi uključuju onaj koji se bavi odgovornošću za zločine mjanmarske vojske protiv Rohinja muslimana, kao i za progon kršćana i drugih manjina od strane svrgnutog bivšeg predsjednika Sirije, Bašara al-Asada (Bashara al-Assada).

Iako bi preporuke OMB-a mogle naići na protivljenje Državnog sekretarijata, kriteriji za žalbu su vrlo strogi.

Upozorenje administracije

U internom emailu, administracija je upozorila da svaki pokušaj da se očuvaju programi predloženi za ukidanje mora biti temeljno obrazložen i direktno usklađen s prioritetima Washingtona.

"Biroi moraju jasno i sažeto identifikovati direktnu usklađenost s prioritetima administracije", navodi se u emailu koji je pregledao Reuters.