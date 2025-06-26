Velika kolekcija umjetničkih djela i kurioziteta povezanih s Napoleonom prodata u Parizu

Velika kolekcija umjetničkih djela i kurioziteta povezanih s Napoleonom Bonapartom, uključujući i jedan od njegovih kultnih šešira s dva roga, prodata je u Parizu za više od 10 miliona dolara, saopćila je aukcijska kuća.

Sotheby's je saopćio da je prvobitno procijenio da je više od 110 predmeta Napoleonovih memorabilija, koje je prodao u srijedu, vrijedilo oko sedam miliona dolara.

Među predmetima koji su ponuđeni na aukciju bile su poznate slike francuskog cara iz 19. stoljeća, pozlaćeni carski namještaj i kopija vjenčanog lista između Napoleona i njegove supruge Josephine.

Relikti povezani s Napoleonom redovno se prodaju na aukcijama u Francuskoj, a trgovinu obilježava veliko zanimanje kolekcionara.

Velika kolekcija je također uključivala Napoleonov prvi testament napisan dok je bio u egzilu na atlantskom ostrvu Sveta Helena, te mač i štap korišteni za njegovo krunjenje u poznatoj pariškoj katedrali Notre Dame 1804. godine.

Napoleon je prognan na Svetu Helenu 1815. godine nakon poraza od Britanaca u bici kod Waterlooa. Tamo je i umro šest godina kasnije.