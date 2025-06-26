Humanitarna pomoć stigla u Kan Junis: Pomoć distribuirana stanovnicima Gaze

Kamioni s humanitarnom pomoći ušli su u Kan Junis (Khan Younis) nakon što su prošli kroz koridor Netzarim, nakon čega je pomoć distribuirana stanovnicima Gaze, javlja Anadolija.

Nakon isporuke, kamioni su se počeli vraćati na granični prelaz Kerem Shalom kako bi ponovo utovarili dodatne količine humanitarne pomoći.

Gaza se suočava sa sve većom humanitarnom katastrofom otkako je Izrael 2. marta zatvorio granične prijelaze, blokirajući ulaz hrane, lijekova, humanitarne pomoći i goriva.

Odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, izraelska vojska provodi brutalne napade u Gazi od oktobra 2023. godine, ubivši više od 56.000 Palestinaca, većinom žena i djece.