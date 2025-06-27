Lider Hezbolaha: Najveći "grijeh" Irana je što je podržavao Palestinu

Lider libanskog Hezbolaha Naim Kasem (Qassem) ponovno je govorio o Iranu, kazavši da se osim izraelske, Iran suočio i s agresijom Amerike.

Poručio je da je Islamska Republika Iran započela svoj put časno prije 46 godina. Ističe da je centralni cilj SAD i Izraela uništiti svaki nezavisni kapacitet koji podržava otpor u njihovoj regiji i svaki pokret koji teži oslobađanju Palestine.

Osvrnuo se i na to šta smatra iranskim najvećim "grijehom", odnosno razlogom zbog kojih se Izrael odlučio na napad.

- Najveći „grijeh“ Irana je to što je podržavao Palestinu, Jerusalem i Palestince na njihovoj oslobođenoj i okupiranoj zemlji – izjavio je on.

Mišljenja je da će Iran i dalje podržavati Hute, Hamas i Hezbolah.

- Iran je osujetio tri cilja agresije. Zaustavljanje obogaćivanja uranija, prekid raketnog programa i rušenje vlasti - zaključio je.