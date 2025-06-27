Trampove carine ponovo prijete EU: Makron i Merc se ne slažu oko pristupa

Fridrih Merc (Friedrich Merz), njemački kancelar, pričao je o trgovinskom sporazumu između EU i SAD i naveo da bi trebali postići "brz i jednostavan" sporazum, a ne "spor i kompliciran", dok je francuski predsjednik Emanuel Makron (Macron) poručio da njegova zemlja neće prihvatiti sporazum koji je neuravnotežen.

Rekli su to na kraju samita čelnika EU-a u Briselu na kojem je predsjednica Evropske komisije Ursula Fon der Lajen (von der Leyen) otkrila da je od američke strane dobila najnoviji prijedlog za daljnje pregovore o carinama.

- Dobili smo najnoviji američki dokument za daljnje pregovore, koji sada proučavamo. Spremni smo za dogovor, a istovremeno se pripremamo i za mogućnost da se ne postigne zadovoljavajući sporazum - rekla je fon der Lajen, poručivši da će Komisija u pregovorima braniti evropske interese i da sve opcije "ostaju na stolu".

Pomjeren rok

Ranije, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) najavio je carine od 50 posto protiv EU, koje su trebale stupiti na snagu 1. juna, ali je odlučio produžiti rok za pregovore do 9. jula. Trenutno su na snazi američke carine od 10 posto na većinu evropske robe, te 25-postotne carine na automobile, čelik i aluminij.

S obzirom da je 9. juli sve bliži, njemački kancelar Merc je poručio da je vrijeme ključno.

- Imamo manje od dvije sedmice, a u tom vremenu se ne može dogovoriti sofisticirani trgovinski sporazum - izjavio je novinarima.

Rekao je da su njemačke industrije poput hemijske, farmaceutske, mašinske, automobilske te one čelika i aluminija već opterećene visokim carinama, koje predstavljaju opasnost za poduzeća.

Ujedinjeni čelnici

Merc je također rekao da je Fon der Lajen predložila da Evropa oformi novu trgovinsku organizaciju koja bi postupno mogla zamijeniti Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO), koja posljednjih godina ima problema s efikasnim funkcioniranjem.

Rekao je da je ideja u ranoj fazi, ali da bi mogla uključivati ​​mehanizme za rješavanje sporova, kao što je to WTO trebao činiti.

- Svi znate da WTO više ne funkcionira - dodao je.

Izjavio je i da su čelnici EU-a "u osnovi ujedinjeni" u želji da se što prije finalizira trgovinski sporazum s latinoameričkim blokom Mercosur. Kazao je da postoje tek "male razlike" između članica EU-a o paktu.

Na pitanje novinara o prigovorima Francuske na trenutni prijedlog, Merc je rekao da je dva puta razgovarao s francuskim predsjednikom Makronom o toj temi tokom samita i da je osjetio "veliku spremnost" za sklapanje sporazuma.

Digitalni porez

Međutim, Emanuel Makron je iznio drugačiji stav, rekavši novinarima da Francuska ne može prihvatiti sporazum u sadašnjem obliku.

Kada je pak riječ o trgovinskom sporazumu sa SAD-om, i Makron želi da on bude "brz i pragmatičan" no poručuje da njegova zemlja neće prihvatiti uvjete koji bi bili neuravnoteženi. Svi alati moraju se iskoristiti kako bi se osigurao pošten dogovor, rekao je Makron novinarima nakon samita čelnika EU-a.

Ako bi osnovna američka carinska stopa od 10 posto ostala na snazi, tada bi odgovor Evrope morao imati jednak utjecaj, smatra.

- Naša dobra volja ne bi se trebala smatrati slabošću - poručio je francuski predsjednik.

Naime, jedna od varijanti "uravnoteženog odgovora" kojeg zagovaraju francuski dužnosnici uključuje i uvođenje digitalnog poreza na američke tehnološke divove, poput Googlea, Mete, X-a i Applea.