U ukrajinskom napadu na Kursk povrijeđen novinar

Ukrajina je sinoć izvela napad na Kursk u kojem je povrijeđen ratni dopisnik kineske novinske kuće Phoenix TV, saopštile su ruske vlasti kasno u četvrtak, pozivajući Ujedinjene nacije da reaguju na incident.

- Ukrajinski dron danas je pogodio selo Korenevo u Korenevskom okrugu - rekao je vršilac dužnosti guvernera Kurske oblasti, Aleksandar Hinštejn, putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram, te dodao da je povrijeđen 63-godišnji dopisnik Lu Yuguang, koji je sam otišao u pogranično područje, prenosi Reuters.

Novinar je imao posjekotine na glavi, a nakon liječenja je odbio hospitalizaciju.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava i druge međunarodne organizacije da "odmah reaguju i daju odgovarajuću procjenu" incidenta.

- Ciljani napad ukazuje na namjeru kijevskog režima da ušutka i de facto uništi predstavnike svih medija koji nastoje prenijeti objektivne informacije - rekla je Marija Zaharova, glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova, u objavi na Telegramu.

Reuters nije mogao nezavisno provjeriti izvještaje. Nije bilo trenutnog odgovora ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova i ureda predsjednika Volodimira Zelenskog na zahtjev za komentar.

Televizija Phoenix je izvijestila o incidentu, ali nije izdala posebnu izjavu.

Prema ruskim državnim i službenim medijima, Lu izvještava o ratu od samog početka. Rusija je započela rat potpunom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Lu je ruskim državnim novinskim agencijama rekao da se osjeća dobro.

- Zapadni novinari uopće nisu vidljivi na terenu. Mi, kineski novinari, želimo prenijeti šta se dogodilo u Kurskoj regiji - rekao je Lu u videu koji je TASS objavio na društvenim mrežama, s glavom u zavojima.

Rusija i Ukrajina su od početka rata pokrenule brojne prekogranične napade. Dijelove Kurska zauzele su i okupirale ukrajinske snage u iznenadnoj ofanzivi u augustu 2024. godine, prije nego što su protjerane ranije ove godine.