Diplomata iz Izraela pozvan na razgovor zbog izjave da je Španija na pogrešnoj strani historije

Dan Poraz iz izraelske ambasade u Madrifu pozvan je na razgovor u Ministarstvo vanjskih poslova Španije zbog njegove izjave koja je ocijenjena neprihvatljivom.

Naime, izjava je uslijedila nakon što je premijer Pedro Sančez zatražio od EU da se trgovinski sporazum s Izraelom suspendira, što je ambasada Izraela ocijenila kao moralno neodbranjivu i dodali da Španiju na taj način stavljaju na krivu stranu historije i da se Izrael demonizira.

Sančez je u Briselu na sastanku šefova i premijera 27 članica Evropske unije pozvao EU da odmah suspendira svoj sporazum s Izraelom, utvrdivši da je više nego očito da ta bliskoistočna zemlja krši ljudska prava u Pojasu Gaze te da ondje provodi genocid nad Palestincima.

Priznali Palestinu

Španjolsko ministarstvo vanjskih poslova, kojim upravlja José Manuel Albares, poziv je uputilo otpravniku poslova izraelskog veleposlanstva jer ta zemlja od maja 2024. nema ambasadora u Španiji. Vlada Benjamina Netanjahua (Netanyahu) povukla ga je nakon što je Sančez najavio da će priznati državu Palestinu.

Španija je zatim priznala Palestinu u granicama iz 1967. godine te smatra da se Izrael mora povući s okupiranih teritorija.

- Stav koji je zauzela španjolska vlada stavlja Španiju na najekstremnije i sve izoliranije margine evropskog stava o Bliskom istoku. I stavlja je, nažalost, na krivu stranu historije - kazao je izraelski otpravnik poslova u Madridu.

Brojna neslaganja

Ovo je treći put u nešto više od mjesec dana da ga špansko ministarstvo vanjskih poslova poziva na razgovor. Posljednji put, prije tri sedmice, otpravnik je bio pozvan jer je Izrael presreo i zadržao tzv. Flotu slobode s 12 aktivista, među kojima je bio i jedan Španac, a koja je morem prevozila humanitarnu pomoć za opkoljenu i razorenu Gazu.

Dana 21. maja bio je pozvan u znak protesta protiv pucnjave izraelske vojske na skupinu diplomata iz nekoliko zemalja, uključujući jednog Španca, tokom posjeta izbjegličkom kampu Jenin na Zapadnoj obali.