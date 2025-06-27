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PROCJENJUJU SE INTERESI

Nakon Trampovih izjava: SAD i Iran tvrde da nisu zakazani novi nuklearni pregovori

On je na samitu NATO-a u Hagu najavio nove razgovore s Teheranom sljedeće sedmice

Aragči: Diplomatija je u toku. News Shopper

FENA

27.6.2025

Sjedinjene Američke Države i Iran ostaju u kontaktu oko iranskog nuklearnog programa, ali trenutno nisu planirani formalni pregovori, rekli su zvaničnici obje strane.

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Livit (Karoline Leavitt) izjavila je da je Vašington "u bliskoj komunikaciji" s Iranom i njegovim posrednicima, iako nema zakazanih razgovora.

Ovo je uslijedilo nakon izjava predsjednika Donalda Trampa (Trump) na samitu NATO-a u Hagu u srijedu, gdje je najavio nove razgovore s Teheranom "sljedeće sedmice".

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) rekao je za državnu televiziju IRIB da je diplomatija u toku i da se kontakti odvijaju putem različitih kanala.

- Ali što se tiče pregovora sa SAD-om, trenutno procjenjujemo šta je najbolje za naše nacionalne interese - rekao je Aragči. Dodao je da nisu preuzete nikakve obaveze u vezi s nastavkom razgovora.

Planirana šesta runda razgovora između SAD-a i Irana u Omanu 15. juna otkazana je nakon što su izraelske snage izvele napade na iranske ciljeve dva dana prije toga.

# IRAN
# SAD
# NUKLEARNI PREGOVORI
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