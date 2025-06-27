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EVROPSKA UNIJA

Obnovljene sankcije Rusiji prije julskog roka, izbjegnuta drama s Mađarskom

Orban konstantno prijeti da će uskratiti saglasnost

Orban: Želi kupovati ruski gas. AP

Dž. R.

27.6.2025

Evropska unija (EU) podržala je obnavljanje sektorskih sankcija protiv Rusije za daljnjih šest mjeseci, do januara 2026. godine.

Krajnji rok za produženje sektorskih sankcija je 31. juli i ovaj dogovor mjesec dana prije roka prilično je iznenađenje, čime je izbjegnuta nova drama s Mađarskom, koja konstantno prijeti da će uskratiti saglasnost bez koje nema produženja sankcija.

Sankcije EU-a moraju se obnavljati svakih šest mjeseci. Postoje dvije grupe sankcija, sektorskih poput zabrane izvoza raznih proizvoda u Rusiju te popis osoba i poduzeća kojima je zabranjen ulazak i zamrznuta imovina.

Sektorske sankcije se obnavljaju u januaru i julu, a popis osoba i poduzeća u martu i septembru.

S druge strane, još nema dogovora oko najnovijeg, 18. prijedloga sankcija protiv Rusije, kojemu se opiru Slovačka i Mađarska. Te dvije zemlje traže da im se omogući da i dalje kupuju ruski plin i naftu.

Komisija je nedavno predložila da se EU definitivno riješi ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima do kraja 2027.

# VIKTOR ORBAN
# MAĐARSKA
# EVROPSKA UNIJA
# SANKCIJE
# RUSIJA
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