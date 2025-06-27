Obnovljene sankcije Rusiji prije julskog roka, izbjegnuta drama s Mađarskom

Evropska unija (EU) podržala je obnavljanje sektorskih sankcija protiv Rusije za daljnjih šest mjeseci, do januara 2026. godine.

Krajnji rok za produženje sektorskih sankcija je 31. juli i ovaj dogovor mjesec dana prije roka prilično je iznenađenje, čime je izbjegnuta nova drama s Mađarskom, koja konstantno prijeti da će uskratiti saglasnost bez koje nema produženja sankcija.

Sankcije EU-a moraju se obnavljati svakih šest mjeseci. Postoje dvije grupe sankcija, sektorskih poput zabrane izvoza raznih proizvoda u Rusiju te popis osoba i poduzeća kojima je zabranjen ulazak i zamrznuta imovina.

Sektorske sankcije se obnavljaju u januaru i julu, a popis osoba i poduzeća u martu i septembru.

S druge strane, još nema dogovora oko najnovijeg, 18. prijedloga sankcija protiv Rusije, kojemu se opiru Slovačka i Mađarska. Te dvije zemlje traže da im se omogući da i dalje kupuju ruski plin i naftu.

Komisija je nedavno predložila da se EU definitivno riješi ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima do kraja 2027.