Pozitivne vijesti: Dječak koji je bačen na moskovskom aerodromu probudio se bez oštećenja mozga

Nakon brutalnog napada na dječaka na aerodromu u Moskvi koji je tada pretrpio teške povrede, desio se neočekivani obrat.

Naime, dječak se probudio iz kome i nema trajna oštećenja mozga.

Namjeravao ga ubiti

Muškarac, opisan kao "čudovište", koji je snimljen kako baca dijete na pod u salonu moskovskog aerodroma, priznao je da je namjeravao ubiti bespomoćnog dječaka.

Izvještaji u medijima ukazivali su na to da je Vitkov bio na istom letu kao i dijete i njegova majka, koji su navodno bježali iz ratom razorenog Irana, gdje su bili u posjetu rodbini. Stigli su u Afganistan nakon što su pobjegli iz Irana.

Ranije je Vitkov otpušten s posla na izgradnji nuklearne elektrane u Egiptu nakon što nije prošao nasumični test na droge i alkohol. Prijatelj je otkrio da se navodno vraća kući preko Moskve.

- Tamo su ga cijenili, imenovali su ga predradnikom, ali postoje stalne provjere, prije posla morate puhati u lulu. Navodno je tamo nešto popio ili popušio i zbog toga je poslan kući. Bio je na aerodromu jer se vraćao s posla iz Egipta - rekao je prijatelj za Daily Storm.

Stranac, za kojeg su ruske snage zakona naznačile da je pod utjecajem droga, snažno je bacio dječaka glavom naprijed na tlo.

Izvještaji su ukazivali na to da je kod njega pronađen kanabis, a tragovi droge bili su prisutni i u njegovoj krvi. Novinska kuća Mash danas je nadalje izvijestila da je prije incidenta popio tri boce viskija i nabavio kanabis u Kairu.