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NAKON SUKOBA

Aragči poručio: Iranu je nanesena ogromna šteta

Odlučno je negirao da se nastavljaju nuklearni pregovori sa SAD

Oštećena nuklearna postrojenja. Maxar Technologies

FENA

27.6.2025

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da je šteta od 12-dnevnog rata s Izraelom "ozbiljna", dok Iran počinje procjenjivati ​​posljedice sukoba.

- Detaljnu procjenu štete provode stručnjaci iz Organizacije za atomsku energiju (Irana) - kazao je on za državnu televiziju, dodajući da je "rasprava o traženju odštete" sada visoko na dnevnom redu vlade.

Aragči je odlučno negirao nagađanja da se Iran priprema za nastavak nuklearnih pregovora sa Sjedinjenim Državama.

- Neka nagađanja o nastavku pregovora ne treba shvatiti ozbiljno. Želio bih jasno reći da nije postignut nikakav sporazum, aranžman ili razgovor za početak novih pregovora. Još nije utvrđen plan za početak pregovora - kazao je šef iranske diplomatije.

Aragči je izjavio da je zakon kojim se obustavlja saradnja s agencijom UN-a za nuklearni nadzor sada "obvezujući" nakon što su ga usvojili poslanci i odobrilo ga je visoko tijelo za provjeru.

- Zakon koji je (parlament) odobrio i koji je danas odobrilo Vijeće čuvara obavezuje nas, i nema sumnje u njegovu provedbu - kazao je on za državnu televiziju.

- Od sada će naš odnos i saradnja s (Međunarodnom agencijom za atomsku energiju) poprimiti novi oblik - izjavio je Aragči, prenosi AFP.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# ABBAS ARAGHCHI
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