Aragči poručio: Iranu je nanesena ogromna šteta

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da je šteta od 12-dnevnog rata s Izraelom "ozbiljna", dok Iran počinje procjenjivati ​​posljedice sukoba.

- Detaljnu procjenu štete provode stručnjaci iz Organizacije za atomsku energiju (Irana) - kazao je on za državnu televiziju, dodajući da je "rasprava o traženju odštete" sada visoko na dnevnom redu vlade.

Aragči je odlučno negirao nagađanja da se Iran priprema za nastavak nuklearnih pregovora sa Sjedinjenim Državama.

- Neka nagađanja o nastavku pregovora ne treba shvatiti ozbiljno. Želio bih jasno reći da nije postignut nikakav sporazum, aranžman ili razgovor za početak novih pregovora. Još nije utvrđen plan za početak pregovora - kazao je šef iranske diplomatije.

Aragči je izjavio da je zakon kojim se obustavlja saradnja s agencijom UN-a za nuklearni nadzor sada "obvezujući" nakon što su ga usvojili poslanci i odobrilo ga je visoko tijelo za provjeru.

- Zakon koji je (parlament) odobrio i koji je danas odobrilo Vijeće čuvara obavezuje nas, i nema sumnje u njegovu provedbu - kazao je on za državnu televiziju.

- Od sada će naš odnos i saradnja s (Međunarodnom agencijom za atomsku energiju) poprimiti novi oblik - izjavio je Aragči, prenosi AFP.