Nove procjene: Iran raspolaže sa puno većim brojem balističkih raketa nego što se prvobitno mislilo

Prema najnovijim saznanjima i procjenama obavještajnih službi, Iran je prije napada imao 2.000 balističkih raketa, ali ovaj broj je ipak značajno veći.

Izraelski obavještajni izvori potvrdili su za izraelske medije da su iranska postrojenja za proizvodnju komponenti i sklapanja balističkih raketa na višem tehnološkom nivou nego što se očekivalo.

Na temelju svih saznanja iz izraelske vojske procjenjuju da će Iran do 2026. godine imati 6.000 raketa, do avgusta 2027. do 8.800 raketa, a tim tempom bi dostigao približno 10.000 balističkih raketa do 2028. godine.

Iran je svoju industrijsku bazu za proizvodnju balističkih raketa napravio na temelju vlastitih znanja, ali i pomoću uvoza nekih sirovina iz Kine i tehnologija iz Sjeverne Koreje.

Procjena je da iranske kompanije mogu mjesečno isporučiti i do 50 balističkih raketa srednjeg i kratkog dometa što u ovom trenutku na globalnom niovu predstavlja vrh industrijske proizvodnje ovog tipa oružja.

Također, iz izraelske vojske uvjeravaju da je uništena polovina transportnih lansera balističkih raketa pri čemu se navodi brojka od 200 lansera.

Pored samih balističkih raketa transportni lanseri imaju ogroman značaj jer omogućavaju transport raketa ali i njihovo lansiranje sa različitih tačaka što nije slučaj sa fiksnim raketnim silosima i bazama u zapadnom dijelu Irana.