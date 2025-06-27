U Japanu pogubljen "Ubica s Twittera": Raskomadao devet osoba

Muškarac iz Japana koji je ubio devet osoba nakon uspostavljenog kontakta preko društvenih mreža, pogubljen je u petak. Ovo je prva izvršena smrtna kazna u Japanu nakon tri godine.

Takahiro Širaiši (Shiraishi) osuđen je na smrt jer je udavio i raskomadao osam žena i jednog muškarca 2017. godine u svom stanu u gradu Zama u Kanagawi blizu Tokija. Zbog zločina koji je počinio nazvan je "ubica s Twittera", prenosi Reuters.

Ministar pravde Keisuke Suzuki, koji je odobrio Širaišijevo vješanje, rekao je da je odluku donio nakon pažljivog ispitivanja, uzimajući u obzir "izuzetno sebičan" motiv osuđenika za zločine koji su "izazvali veliki šok i nemir u društvu".

To je uslijedilo nakon pogubljenja u julu 2022. godine muškarca koji je izvršio napad nožem u tokijskom trgovačkom okrugu Akihabara 2008. godine.

To je također bio prvi put da je smrtna kazna izvršena od kada je vlada premijera Šigerua Išibe (Shigerua Ishibe) inaugurirana prošlog oktobra.

U septembru prošle godine, japanski sud je oslobodio Iwaoa Hakamadu, koji je proveo najduže vrijeme u redu za smrtnu kaznu nakon pogrešne osude za zločine počinjene prije skoro 60 godina.

Smrtna kazna se u Japanu izvršava vješanjem, a zatvorenici se o pogubljenju obavještavaju nekoliko sati prije izvršenja, što grupe za ljudska prava dugo osuđuju zbog stresa koji ta praksa stvara zatvorenicima koji čekaju smrt.

- Nije prikladno ukinuti smrtnu kaznu dok se ovi nasilni zločini još uvijek čine - rekao je Suzuki na konferenciji za novinare. Trenutno u Japanu ima 105 zatvorenika koji čekaju smrtnu kaznu.