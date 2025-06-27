Helez pita Zukorlića: Priznaješ li genocid u Srebrenici?

Ministar za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Srbije Usame Zukorlić boravio je u toku ove sedmice u Sarajevu gdje je održao niz sastanaka s bh. zvaničnicima.

Zukorlić je ostao nejasan po pitanju značajnih tema poput genocida u BiH, sastajanja s bjeguncem od bh. pravosuđa Miloradom Dodikom i odnosu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prema BiH te njegovom miješanju u unutrašnja pitanja.

Na ovo je reagovao i ministar odbrane BiH Zukan Helez koji je održao sastanak sa Zukorlićem te rekao da mu je drago zbog njegove posjete za koje smatra da mogu pomoći izgradnji boljih odnosa Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.

"Međutim, nakon posjete u svojim istupima za javnost ministar Zukorlić je ostao nejasan po pitanjima koja opterećuju odnose BiH i Srbije te ga s toga pitam: Da li priznaje genocid u Srebrenici, da li se zalaže za ekstradiciju presuđenih ratnih zločinaca BiH, a koji slobodno hodaju po Srbiji, da li ga je stid i osjeća li potrebu da se izvine zbog postupka ministar odbrane Srbije, Bratislav Gašić koji je prilikom obilježavanja Dana 3. pješadijskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sjedio za vrijeme intoniranja himne Bosne i Hercegovine? Danas u Srbiji i RS-u ne postoji istinsko suočavanje s genocidom u Srebrenici", kazao je Helez.

Istakao je poraznu činjenicu da se negiranje genocida nagrađuje, osuđene ubice slave, a žrtve ponovo dehumanizuju.

"Napominjem da priznavanjem genocida niko ne lijepi srpskom narodu etiketu genocidnog, osim predstavnika vlasti Srbije i RS, koji se vješto kriju iza naroda. Žalosti me da je danas (jučer. op.a.) primitivac Dodik ponovo negirao genocidu u Srebrenici te iznio niz gnusnih laži i uvreda prema žrtvama genocida. Pozivam Tužilaštvo BiH da ne šuti dok Milorad Dodik uživo u tv prenosu negira genocid u Srebrenici. Podsjećam ih da je negiranje genocida kažnjivo po Krivičnom zakonu BiH, odnosno članu 145a ovog zakona", kazao je Helez.

Svima onima u Srbiji, ali i Bosni i Hercegovini koji negiraju zločin genocida, poručuje da nikada neće odustati o širenja istine.

"Zločin genocida nije stvar mišljenja, on je činjenica dokazana u više presuda od relevantnih međunarodnih sudova. Ne postoji prijetnja, ne postoji kazna niti kompenzacija koja će nas zaustaviti da govorimo istinu", zaključio je Helez.