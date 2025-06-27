Evropsko vijeće nije dogovorilo 18. paket sankcija Rusiji: Orban zauzeo čvrst stav

Evropsko vijeće sinoć je održalo sastanak u Briselu na kojem je trebao biti dogovoren 18. paket sankcija, međutim, Mađaraska i Slovačka ostale su čvrste u svom protivljenju pa predložene mjere nisu usvojene.

Konkretno, protivili su se odvojenom prijedlogu EU o postepenom ukidanju uvoza ruske energije, prenosi The Guardian.

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je na sastanku da su dvije zemlje "jedan tim", insistirajući da prijedlozi drugih evropskih lidera ne bi trebali biti prihvaćeni, te da bi EU trebala nastaviti plin i naftu uvoziti iz Rusije.

Međutim, lideri EU su se složili oko svog pristupa predstojećim trgovinskim pregovorima sa SAD.

- Naša poruka danas je jasna, spremni smo za dogovor. Istovremeno, pripremamo se za mogućnost da se ne postigne zadovoljavajući dogovor i branit ćemo evropski interes po potrebi. Ukratko, sve opcije ostaju na stolu - kazala je Ursula fon der Lajen (von der Leyen).