I šta ćemo sad: Njemačka će povećati minimalnu satnicu na 14,60 eura

Njemačka će povećati minimalnu satnicu na 14,60 eura (17,11 dolara) do 2027. godine, odlučila je u petak vladina komisija.

Povećanje plate će se odvijati u dvije faze.

Prvo, bit će povećana sa 12,82 eura po satu na 13,90 eura početkom 2026. godine.

Zatim će se ponovo povećati za 0,70 eura godinu dana kasnije.

To znači da bi njemački radnici obično zarađivali blizu 2.500 eura, što je čini drugom najvišom minimalnom platom u Evropskoj uniji nakon Luksemburga, koji propisuje mjesečni minimum od 2.638 eura.

Tri druge zemlje EU također imaju nacionalnu minimalnu platu veću od 2.000 eura mjesečno: Belgija, Holandija i Irska.