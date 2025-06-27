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DOGOVOREN RANIJE

Kina i SAD potvrdili trgovinski sporazum

Vašington će ukinuti "restriktivne mjere protiv Kine", a Peking će "pregledati i odobriti zahtjeve za robu pod kontrolom izvoza"

Tramp: Kaže da je Indija na redu. AP

Dž. R.

27.6.2025

Peking i Vašington potvrdili su trgovinski sporazum koji je dogovoren ranije ovog mjeseca, potvrdilo je kinesko ministarstvo trgovine.

Vašington će ukinuti "restriktivne mjere protiv Kine", a Peking će "pregledati i odobriti zahtjeve za robu pod kontrolom izvoza".

Kasno u četvrtak, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) objavio je da su SAD i Kina potpisale trgovinski sporazum i da očekuje da će uskoro postići dogovor s Indijom.

- Upravo smo nedavno potpisali s Kinom - rekao je Tramp.

U međuvremenu, ministar trgovine Howard Lutnik (Lutnick) izjavio je za Bloomberg TV da je sporazum "potpisan i zapečaćen" dva dana ranije. Ni Lutnik ni Tramp nisu pružili nikakve detalje o sporazumu.

- Predsjednik voli sam sklapati ove poslove - rekao je Lutnik.

Također u četvrtak, zvaničnik Bijele kuće objavio je da su Sjedinjene Države postigle sporazum s Kinom o tome kako ubrzati isporuke rijetkih zemnih materijala u SAD.

# KINA
# SAD
# DONALD TRUMP
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