Bundestag obilježava 30. godišnjicu genocida u Srebrenici

Njemački Bundestag će 11. jula, kao prvu tačku dnevnog reda, posvetiti posebnu raspravu povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici.

Ova simbolična, ali značajna gesta njemačkog parlamenta predstavlja još jednu potvrdu odlučne posvećenosti očuvanju historijske istine i borbi protiv poricanja zločina. Posebno smo zahvalni brojnim članovima Bundestaga, kao i predstavnicima drugih njemačkih institucija, koji su podržali ovu inicijativu i dali svoj doprinos kulturi sjećanja, pravde i odgovornosti.

Srebrenica nije samo tragedija jednog naroda, već opomena cijelom čovječanstvu – da se zlo ne zaboravi i ne ponovi.