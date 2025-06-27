Tramp potpisao izvršnu naredbu za zapadni Balkan: Pokušaji potkopavanja suvereniteta zemalja prijetnja nacionalnoj sigurnosti SAD

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) potpisao je izvršnu naredbu kojom je produžio nacionalno vanredno stanje u vezi sa zapadnim Balkanom. Destabilizirajuće akcije, korupcija i pokušaji potkopavanja suvereniteta zemalja u regiji predstavljaju izuzetnu prijetnju po nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku SAD, stav je Bijele kuće.
Kao razlog za produžavanje nacionalnog vanrednog stanja navedeno je djelovanje pojedinaca koji ugrožavaju mir i međunarodne napore na stabilizaciji regije, uključujući ekstremističko nasilje i opstrukcije koje koče napredak ka efikasnom i demokratskom upravljanju, te punoj integraciji u euroatlantske institucije.
Mir i stabilnost
- SAD nastavljaju politiku odlučne podrške miru i stabilnosti zapadnog Balkana. Produženje nacionalnog vanrednog stanja, koje je potpisao predsjednik Tramp, predstavlja još jednu potvrdu dosljedne i principijelne američke vanjske politike prema regionu. Ova odluka utemeljena je na Zakonu o međunarodnim ekonomskim vanrednim ovlaštenjima (IEEPA) i nizu izvršnih uredbi koje datiraju još iz 2001. godine, te potvrđuje da SAD, bez obzira na to ko se nalazi na čelu Bijele kuće, zadržavaju snažan strateški fokus na očuvanju mira, sigurnosti i demokratskog razvoja zapadnog Balkana. Dakle, ovo je politika kontinuiteta, a ne incident – kaže viši savjetnik Instituta za razvojni utjecaj iz Vašingtona Adnan Hadrović.
U dokumentu objavljenom u Federalnom registru SAD navodi se da su nacionalna sigurnost i vanjska politika SAD ugrožene „postupanjem osoba koje učestvuju, pomažu, sponzoriraju ili podržavaju ekstremističko nasilje u Sjevernoj Makedoniji i drugim dijelovima zapadnog Balkana, kao i opstrukcijom sprovođenja Dejtonskog sporazuma ili kršenjem Rezolucije 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija“. Nacionalno vanredno stanje SAD u vezi sa zapadnim Balkanom na snazi je od 2001. godine.
- Vanredno stanje nije administrativna rutina, već strateški instrument američke diplomatije. Predsjednik Tramp je identičnu odluku produžavao i tokom svog prvog mandata, što potvrđuje njegovu svijest o važnosti održavanja stabilnosti u ovom dijelu Evrope. Ova mjera ostavlja mu na raspolaganju konkretne i brze mehanizme djelovanja protiv aktera koji destabiliziraju region, ugrožavaju suverenitet BiH, potiču separatizam ili narušavaju postkonfliktne sporazume poput Dejtonskog i Ohridskog – ističe Hadrović.
Dodaje da odluka dolazi u osjetljivom geopolitičkom trenutku, u vrijeme obnovljenih regionalnih tenzija, malignog ruskog utjecaja i sve češćih pokušaja unutrašnje destabilizacije državnih institucija.
Poruka Vašingtona
- Poruka Vašingtona je jasna - svako djelovanje protiv stabilnosti i euroatlantske perspektive regiona neće proći nekažnjeno. SAD će, kao i do sada, odlučno reagirati na svaki oblik destabilizacije, političke korupcije i podrivanja suvereniteta zemalja regiona – naglašava Hadrović.
Neće proći ispod radara
- Naprotiv, riječ je o jasnom i obnovljenom stavu SAD. Svaki pokušaj razgradnje ustavnog poretka, napadi na pravosuđe ili negiranje državnosti BiH, neće proći ispod radara. Ovu odluku treba posmatrati i u kontekstu nedavne izjave predsjednika Trampa na NATO samitu, u kojoj je naveo da je lično zaustavio Srbiju da napadne Kosovo. To dodatno potvrđuje da američka administracija, bez obzira na političku orijentaciju, ostaje odlučan garant mira, sigurnosti i teritorijalnog integriteta zemalja zapadnog Balkan – dodao je Hadrović.