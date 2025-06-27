Tramp potpisao izvršnu naredbu za zapadni Balkan: Pokušaji potkopavanja suvereniteta zemalja prijetnja nacionalnoj sigurnosti SAD

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) potpisao je izvršnu naredbu kojom je produžio nacionalno vanredno stanje u vezi sa zapadnim Balkanom. Destabilizirajuće akcije, korupcija i pokušaji potkopavanja suvereniteta zemalja u regiji predstavljaju izuzetnu prijetnju po nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku SAD, stav je Bijele kuće.

Kao razlog za produžavanje nacionalnog vanrednog stanja navedeno je djelovanje pojedinaca koji ugrožavaju mir i međunarodne napore na stabilizaciji regije, uključujući ekstremističko nasilje i opstrukcije koje koče napredak ka efikasnom i demokratskom upravljanju, te punoj integraciji u euroatlantske institucije.

Mir i stabilnost

- SAD nastavljaju politiku odlučne podrške miru i stabilnosti zapadnog Balkana. Produženje nacionalnog vanrednog stanja, koje je potpisao predsjednik Tramp, predstavlja još jednu potvrdu dosljedne i principijelne američke vanjske politike prema regionu. Ova odluka utemeljena je na Zakonu o međunarodnim ekonomskim vanrednim ovlaštenjima (IEEPA) i nizu izvršnih uredbi koje datiraju još iz 2001. godine, te potvrđuje da SAD, bez obzira na to ko se nalazi na čelu Bijele kuće, zadržavaju snažan strateški fokus na očuvanju mira, sigurnosti i demokratskog razvoja zapadnog Balkana. Dakle, ovo je politika kontinuiteta, a ne incident – kaže viši savjetnik Instituta za razvojni utjecaj iz Vašingtona Adnan Hadrović.