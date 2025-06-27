Vrhovni sud SAD dao velike ovlasti Trampu: Može provoditi ograničenja prava na državljanstvo

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država donio je presudu kojom se predsjedniku Donaldu Trampu omogućava da provodi ograničenja prava na državljanstvo po rođenju za određene imigrante. Ova odluka predstavlja značajnu promjenu u tumačenju ovlasti izvršne vlasti i sudova.

Presudu je vodila sutkinja Ejmi Kouni Baret, uz podršku još pet konzervativnih sudija, a svi su odbacili ideju da sudovi mogu u potpunosti blokirati predsjedničke odluke. Baret je naglasila da ni sudovi ne bi smjeli prekoračiti svoja ovlaštenja čak i kada zaključe da je izvršna vlast postupila nezakonito.

Ustavna prava

Liberalne sudije su se snažno usprotivile. Sutkinja Sonja Sotomajor upozorila je da ova odluka omogućava vladi da krši ustavna prava građana bez stvarne sudske kontrole.

Tramp je odmah po povratku u Bijelu kuću izdao izvršnu naredbu kojom je ograničio pravo na državljanstvo po rođenju samo na djecu roditelja koji su zakoniti stalni stanovnici SAD-a. Ovo pravo garantuje 14. amandman Ustava, uveden nakon Građanskog rata kako bi se bivšim robovima osiguralo državljanstvo.

Tramp tvrdi da djeca osoba koje borave u SAD-u ilegalno ili privremeno ne potpadaju pod jurisdikciju američkih vlasti i da samim tim nemaju automatsko pravo na državljanstvo. Savezni sudovi u Vašingtonu, Merilendu i Masačusetsu prethodno su blokirali ovu naredbu kao vjerovatno neustavnu. Ipak, Tramp nije tražio od Vrhovnog suda da odluči o njenoj zakonitosti, već da presudi da li sudovi uopšte imaju pravo blokirati njegove odluke na nacionalnom nivou.

Na raspravi pred Vrhovnim sudom, Trampova administracija tvrdila je da sudske zabrane ne bi trebale biti univerzalne, nego da bi svaka osoba pogođena odlukom morala posebno tužiti državu. Sudije su pokazale spremnost da raspravljaju o ovlastima nižih sudova, ali nisu uspjele naći jasan način kako da riješe ovaj slučaj unutar konteksta sporne naredbe.

Inače, pravo na državljanstvo po rođenju potvrđeno je još 1898. godine u slučaju „Sjedinjene Države protiv Vong Kim Arka“, gdje je Vrhovni sud presudio da djeca rođena na teritoriji SAD-a imaju pravo na državljanstvo, čak i ako su im roditelji stranci.

Alternativna teorija

Tramp promovira alternativnu teoriju koju je razvio njegov bivši pravni savjetnik Džon Istman, koji tvrdi da se 14. amandman odnosi samo na bivše robove, a ne na djecu ilegalnih imigranata ili privremenih posjetilaca. Istman je, inače, bio pripravnik kod sudije Klarensa Tomasa i učestvovao je u Trampovim pravnim pokušajima da ospori rezultate izbora 2020. godine.

Proti Trampove naredbe podnesene su brojne tužbe u više saveznih država, uključujući Nju Džerzi, Distrikt Kolumbija i San Francisko, kao i tužbe koje su podnijele trudnice i organizacije za zaštitu prava imigranata u Merilendu i Masačusetsu.