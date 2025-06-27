Dok su svi udovoljavali Trampu, NATO je Ukrajinu predao Putinu?

Dok je Donald Tramp slavio pobjedu zbog povećanja potrošnje na odbranu, istočno krilo NATO saveza ostalo je ranjivo – a Ukrajina se osjetila izdanom.

Ovosedmični NATO samit u Hagu obilježen je paradoksom. Tramp je ostvario veliku diplomatsku pobjedu jer su njegovi pozivi na veća izdvajanja za odbranu u Evropi konačno urodili plodom. Završni dokument samita potvrdio je posvećenost NATO-a cilju od 5 posto BDP-a za odbranu i snažno podržao član 5, koji garantira kolektivnu sigurnost članica.

Ipak, dok je ovo trebala biti poruka o jačanju sigurnosti Evrope pred ruskom prijetnjom, mnogi su osjetili nelagodu. Trampove nejasne izjave o članu 5. izazvale su zabrinutost baltičkih država – pitaju se hoće li NATO znati odgovoriti na rastuće prijetnje hibridnog rata koje dolaze iz Rusije.

U Ukrajini je osjećaj izdaje bio još izraženiji, navodi britanski list The Telegraph. Izostanak jasne osude ruske invazije u završnoj deklaraciji i gotovo simbolično prisustvo predsjednika Volodimira Zelenskog ukazuju na rastući zamor NATO-a prema ratu u Ukrajini. I dok je novi generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Mark Rutte) ponovio kako je “put Ukrajine ka članstvu nepovratan”, njegove riječi djelovale su prazno.

Ovakav stav prema Ukrajini dio je šireg i zabrinjavajućeg trenda. Više od tri godine iscrpljujućeg rata ostavile su Ukrajinu bez dovoljno ljudi i oružja da bi izvojevala pobjedu. Tramp je tokom jednog ranijeg sastanka sa Zelenskim rekao: “Ukrajini ponestaje vojnika”, dok je potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) kritikovao prisilnu mobilizaciju na ukrajinskim ulicama.

Zalihe presušuju, vojska sve iscrpljenija

U odgovoru na ove kritike, Zelenski je ukinuo protivljenje mobilizaciji mladih između 18 i 24 godine, ali povećani broj dobrovoljaca nije riješio problem. Ruski uspjesi kod Pokrovska postignuti su zahvaljujući manjku ukrajinskih branitelja, a u vojsci vlada pad morala. Iskusni borci su ranjeni, dok njihove zamjene ostaju ranjive pred ruskom taktikom tzv. "ljudskih valova".

Trampova nevoljkost da odobri dodatnu vojnu pomoć pogoršava situaciju. Kako se ruski napadi dronovima i raketama na Kijev pojačavaju, Ukrajina prioritizira protivzračne sisteme Patriot, zanemarujući ranije zahtjeve za ofanzivnijim naoružanjem. Mogućnost da SAD isporuči krstareće rakete Tomahawk ili avione sposobne da se suprotstave ruskim lovcima Su-35 čini se sve manjom.

Za sada se Ukrajina mora osloniti na evropske saveznike. Njemačka je dobila američku dozvolu za isporuku 125 raketa dugog dometa i 100 raketa Patriot. Prijetnje Vladimira Putina zbog raketa Taurus natjerale su kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz) da preispita pasivnost Olafa Šolca (Olaf Scholz) u vezi s tim oružjem. Nizozemska je isporučila posljednji od 24 obećana aviona F-16, dok Norveška razmatra duplo veće isporuke istog modela.

Pomoć postoji, ali rješenja nema

Evropske zemlje također ulažu u razvoj ukrajinske vojne industrije. Velika Britanija je na samitu najavila finansiranje zajedničke proizvodnje dronova s Ukrajinom i Njemačkom, uz obećanje od 5 milijardi eura za proizvodnju projektila dugog dometa.

Ipak, iako ove inicijative ulijevaju nadu, nisu dovoljna da promijene realnost na terenu. Ukrajinska industrija ne može nadomjestiti oružje koje Rusija dobija iz Sjeverne Koreje, a iscrpljene evropske vojske sada moraju novo oružje nabavljati iz SAD-a. Dok Rusija pokreće nove ofanzive u Donjecku, Harkivu i Sumi, Ukrajina teško zadovoljava svoje osnovne potrebe.

Ipak, kako piše The Telegraph, ukrajinski patriotizam i taktička domišljatost i dalje igraju važnu ulogu. Zapovjednik Oružanih snaga Oleksandar Sirski izjavio je da je Ukrajina zaustavila ruski napredak kod Sumija, a dronovima su napadnuti ruski strateški bombarderi u operaciji "Paučina".

Zapadna kolebanja stvaraju nepovjerenje

Uprkos svim naporima, ukrajinska odlučnost nije dovoljna ako Zapad ne pokaže čvršću podršku. Rusija ne pokazuje znakove deeskalacije, uprkos velikim gubicima i sporom napredovanju. To saznanje među Ukrajincima rađa sve dublji cinizam. Ljudi koji su nekada idolizirali Zapad i njegove institucije sada sve češće preispituju njihovu iskrenost i pouzdanost.

Dok Tramp i Rute slave povećanje vojne potrošnje, marginalizacija Ukrajine na samitu baca sjenu na sve ostale poruke. Dugoročna sigurnost, zaključuje The Telegraph, nije moguća ako se Zapad preda Rusiji u Ukrajini.