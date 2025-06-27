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NOVE OPTUŽBE

Iran tvrdi da su ih izraelski avioni napadi preko Azerbejdžana: Žele pojašnjenje iz Bakua

Neki iranski sigurnosni stručnjaci tvrde da su pronađeni odbačeni rezervoari goriva u Kaspijskom moru zapravo pripadali izraelskim avionima

Tankovi goriva u Kaspijskom moru. Platforma X

S. S.

27.6.2025

Tokom napada izraelskog ratnog zrakoplovstva na Iran, avioni su odbacivali dodatne rezervoare goriva iznad teritorije Azerbejdžana, što je potaknulo sumnje u Teheranu da je Baku omogućio Izraelu korištenje svog zračnog prostora.

Zbog tih tvrdnji, novoizabrani iranski predsjednik Masud Pezeškian zatražio je od predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva da ispita da li su izraelske snage zaista koristile azerbejdžanski prostor za pokretanje napada.

Tokom nedavnog susreta, Alijev je, navodno, poručio Pezeškianu kako "Azerbejdžan ni pod kojim okolnostima neće dozvoliti da se njegov zračni prostor koristi protiv prijateljskog i bratskog Irana".

S druge strane, neki iranski sigurnosni stručnjaci tvrde da su pronađeni odbačeni rezervoari goriva u Kaspijskom moru zapravo pripadali izraelskim avionima koji su učestvovali u napadu.

Ehsan Movahedian, stručnjak za Južni Kavkaz i profesor međunarodnih odnosa na Teheranskom univerzitetu Alameh Tabatabai, izjavio je da je u pograničnim regijama Azerbejdžana zabilježen pojačan prelet aviona i dronova.

- Protuzračna odbrana Irana u Bandar Anzaliju, na obali Kaspijskog mora, presrela je nekoliko malih dronova prije dvije noći. Svjedoci iz Parsabada i Moghana tvrde da su vidjeli dronove kako prelaze granicu iz pravca Azerbejdžana. Također, F-35 koji je ciljao iransku državnu televiziju pokušao je preći granicu u blizini Julfe - rekao je Movahedian.

Dodatni tankovi za gorivo, inače, montiraju se na krila borbenih aviona kako bi povećali njihov domet i koriste se pri dugim misijama.

# IZRAEL
# IRAN
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