Iran tvrdi da su ih izraelski avioni napadi preko Azerbejdžana: Žele pojašnjenje iz Bakua

Tokom napada izraelskog ratnog zrakoplovstva na Iran, avioni su odbacivali dodatne rezervoare goriva iznad teritorije Azerbejdžana, što je potaknulo sumnje u Teheranu da je Baku omogućio Izraelu korištenje svog zračnog prostora.

Zbog tih tvrdnji, novoizabrani iranski predsjednik Masud Pezeškian zatražio je od predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva da ispita da li su izraelske snage zaista koristile azerbejdžanski prostor za pokretanje napada.

Tokom nedavnog susreta, Alijev je, navodno, poručio Pezeškianu kako "Azerbejdžan ni pod kojim okolnostima neće dozvoliti da se njegov zračni prostor koristi protiv prijateljskog i bratskog Irana".

S druge strane, neki iranski sigurnosni stručnjaci tvrde da su pronađeni odbačeni rezervoari goriva u Kaspijskom moru zapravo pripadali izraelskim avionima koji su učestvovali u napadu.