Tramp zaprijetio Iranu nakon izjave ajatolaha: "Ako se ne vrate u poredak, bit će im još gore"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) oštro je reagovao na izjavu vrhovnog vođe Irana Alija Hameneija (Ali Khamenei), upućujući niz kritika iranskom rukovodstvu i otvoreno dovodeći u pitanje mogućnost ukidanja sankcija.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je izjavu Hameneija – u kojoj je iranski vođa govorio o navodnoj pobjedi Irana nad Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom – nazvao "glupom".

"Spasio sam ga"

- Zašto bi takozvani "vrhovni vođa", ajatolah Ali Hamenei, ratom razorene zemlje Iran, tako očigledno i glupo rekao da je pobijedio u ratu s Izraelom, kada zna da je njegova izjava laž? Kao čovjek velike vjere, ne bi trebao lagati. Njegova zemlja je desetkovana, njegova tri zla nuklearna postrojenja su uništena, a ja sam tačno znao gdje je bio sklonjen i nisam dozvolio Izraelu ili Oružanim snagama SAD-a, daleko najvećim i najmoćnijim na svijetu, da mu okončaju život. Spasio sam ga od veoma ružne i sramne smrti, i on ne mora reći: "Hvala vam, predsjedniče Tramp!" Ustvari, u završnom činu rata, zahtijevao sam da Izrael vrati vrlo veliku grupu aviona, koji su se kretali direktno prema Teheranu, očekujući veliki dan, možda i konačni nokaut! Uslijedila bi ogromna šteta i mnogi Iranci bi bili ubijeni - poručio je Tramp.

Hamenei je u svojoj izjavi prethodno tvrdio da Amerikanci nisu postigli ništa značajno u napadima na Iran, ocijenivši da Tramp preuveličava situaciju.

"Ništa od ukidanja sankcija"

Američki predsjednik tvrdi da je radio na mogućem ukidanju sankcija Iranu, ali da je od toga odustao nakon poruke iz Teherana.

- Tokom posljednjih nekoliko dana radio sam na mogućem ukidanju sankcija i drugim stvarima, što bi Iranu dalo mnogo veću šansu za potpuni, brz i potpuni oporavak – sankcije ujedaju! Međutim, ne, umjesto toga sam pogođen izjavom ljutnje, mržnje i gađenja te sam odmah odustao od svakog rada na ublažavanju sankcija i još mnogo toga. Iran se mora vratiti u tok svjetskog poretka, inače će stvari za njih biti samo gore. Uvijek su toliko ljuti, neprijateljski raspoloženi i nesretni, a pogledajte šta im je to donijelo – izgorjelu, raznesenu zemlju, bez budućnosti, desetkovanu vojsku, užasnu ekonomiju i smrt svuda oko njih. Nemaju nade i bit će samo gore! Volio bih da rukovodstvo Irana shvati da se često više dobije s medom nego sa sirćetom - zaključio je Tramp.