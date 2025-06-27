Amerikanac priznao da je ubio i razapeo svećenika: Planirao ubiti 14 pastora u 10 saveznih država

Adam Šif (Adam Sheafe), 51-godišnji muškarac iz američke savezne države Arizona, priznao je da je ubio pastora Bila Šonemana (Bill Schonemann) iz mjesta Nju River, navodeći da je to bio dio šireg plana likvidacije 14 kršćanskih vjerskih vođa širom Sjedinjenih Američkih Država.

Pastor Bil bio je omiljena ličnost u zajednici i predvodio je Nju River Bajbl Čepel (New River Bible Chapel). Bio je poznat po svojoj otvorenosti i pomoći onima kojima je bilo najpotrebnije. Jedan od komšija rekao je za FOX 10 da je pastor bio susretljiv čovjek, zaljubljenik u kamione i uvijek raspoložen za razgovor.

Tijelo svećenika pronađeno je 28. aprila, a Šif je u međuvremenu bio pritvoren u zatvoru okruga Kokonino zbog drugih optužbi. Iako još nije formalno optužen za Šonemanovo ubistvo, Ured šerifa okruga Marikopa sarađuje s državnim tužiocem na ovom slučaju.

Bez imalo kajanja

Tokom intervjua iz zatvora, Šif, s hebrejskim slovima istetoviranim na vratu i u tamnoplavoj zatvorskoj uniformi, bez imalo kajanja priznao je zločin.

"Da", odgovorio je na pitanje da li je ubio pastora.

- Dan kada sam trebao pogubiti tog svećenika, pokušao sam ući na stražnje sjedište njegovog automobila. Neka mala gospođica na biciklu mi se ispriječila na putu, a ja sam samo htio sjesti na stražnje sjedište i reći mu da vozi do svoje kuće - ispričao je.

Ubistvo je, tvrdi, dio plana koji je nazvao "Operacija Prva zapovijed", a prema vlastitom priznanju, imao je namjeru da razapne 14 pastora u 10 saveznih država. Navodno je čak na glavu ubijenog svećenika stavio krunu od trnja.

- U pustinji. Postoje, znate, drveća koja imaju trnje, pa sam ga odrezao i napravio krunu od trnja. Zato što je on bio prvi. Namjeravao sam početi u Feniksu i završiti u Feniksu, i obići naciju. 10 gradova, 14 pastora, 10 država - rekao je.

Progon pastora

Šif je izjavio da ne osjeća krivicu, ne kaje se i da nije mentalno bolestan. Tvrdi da je odrastao u kršćanskoj porodici i imao sretno djetinjstvo.

- Hoću li se ispričati za svoje postupke? Apsolutno ne - rekao je.