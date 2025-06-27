Putin signalizira otvorenost za sastanak s Trampom nazivajući ga hrabrim čovjekom

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Moskva spremna za treću rundu mirovnih pregovora s Ukrajinom i pozdravio je ideju sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, opisujući ga kao hrabrog čovjeka, javlja Anadolija.

Sljedeća runda pregovora

Obraćajući se novinarima u Minsku, Putin je potvrdio da šefovi delegacija trenutno razgovaraju o datumu sljedeće runde pregovora, priznajući da su Ukrajina i Rusija podnijele dva suprotstavljena memoranduma.

"To nije iznenađujuće", rekao je, naglašavajući da su razgovori osmišljeni kako bi se istražili načini približavanja.

- Već smo predali više od 6.000 tijela (ukrajinskih vojnika) i spremni smo predati još skoro 3.000. Ali na ukrajinskoj strani je da ih prihvati - rekao je Putin.

Komentarišući odnose s Vašingtonom, ruski lider je rekao da se veze sa SAD-om počinju stabilizirati i da su poduzeti prvi koraci u tom smjeru.

- Sastanak s Trampom je sasvim moguć. Rado ćemo se pripremiti za to. On je hrabar čovjek, to je jasno - rekao je.

Putin je naglasio da američke kompanije signaliziraju interes za povratak na rusko tržište.

- Ovo ćemo samo pozdraviti. Mora se temeljito pripremiti - dodao je.

Također je govorio o ruskim vojnim izdacima, koji se procjenjuju na 13,5 biliona rubalja (171 milijardu dolara), i tvrdi da ova investicija podržava cilj završetka "specijalne vojne operacije" u Ukrajini s "povoljnim ishodom", a ne prijetnjom Evropi.

Smanjenje odbrambenih izdataka

Rekao je da Kremlj razmatra postepeno smanjenje odbrambenih izdataka u naredne tri godine, dok je kritikovao planove Evrope da poveća vlastite vojne budžete.

Odgovarajući na zapadne optužbe o ruskoj agresiji, Putin tvrdi da je Zapad djelovao agresivno, misleći na ukrajinsku revoluciju iz 2014. godine.

- Izveli su državni udar, podržali ga, platili za njega, a zatim tvrdili da se Rusija ponaša agresivno. Jesu li idioti ili nas smatraju budalama - kazao je Putin.