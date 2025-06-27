Ukrajinska vojska: Pogodili smo četiri ruska bombardera Su-34

Ukrajinska vojska saopćila je da je uništila četiri borbena aviona Su-34 u zračnoj bazi Marinovka, smještenoj u Volgogradskoj oblasti u centralnoj Rusiji, oko 900 kilometara od ukrajinske granice.

U objavi na Telegramu, ukrajinske snage navode da je ovu akciju izvela jedinica za specijalne operacije u saradnji sa sigurnosnom službom SBU i drugim vojnim jedinicama.

- Prema prvobitnim informacijama, pogođena su četiri aviona Su-34, kao i tehničko-operativna postrojenja u kojima se servisiraju i popravljaju različiti vojni avioni - stoji u saopćenju. Ruska vojska još uvijek nije komentarisala ove navode.

Podsjećamo, početkom ovog mjeseca Ukrajina je izvela napad poznat kao operacija "Paukova mreža", u kojem su uništeni i oštećeni brojni ruski bombarderi dugog dometa u više ruskih baza udaljenih od ukrajinske teritorije.

U najnovijem izvještaju ukrajinske vojske navodi se da se šteta prouzrokovana napadom na Marinovku još uvijek procjenjuje. Također, ističe se da je Su-34 ključni ruski avion koji se koristi za bombardovanje ukrajinskih ciljeva, posebno za ispaljivanje navođenih bombi koje su sve češće u napadima na ukrajinske gradove.