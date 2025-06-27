Ruanda i Demokratska Republika Kongo potpisale mirovni sporazum uz posredovanje SAD

Ruanda i Demokratska Republika Kongo, uz posredovanje Sjedinjenih Država, potpisale su mirovni sporazum koji unosi nadu za okončanje sukoba u kojem su ove godine ubijene hiljade ljudi, a stotine hiljada su raseljene.

Ulaganja u regiju

Sporazum, kao značajan iskorak u dugotrajnim pregovorima pod pokroviteljstvom administracije američkog predsjednika Donalda Trampa, ima i cilj privući milijarde dolara zapadnih ulaganja u ovu bogatu regiju, poznatu po velikim nalazištima tantala, zlata, kobalta, bakra, litija i drugih minerala.

Na svečanosti u State Departmentu, u prisustvu državnog tajnika SAD-a Marka (Marco) Rubija, ministri vanjskih poslova Ruande i Konga potpisali su sporazum o implementaciji dogovora iz 2024. godine, prema kojem će se ruandske vojne snage povući iz istočnog Konga u roku od 90 dana. Također, obje zemlje su se obavezale da će unutar istog roka započeti planove za regionalnu ekonomsku integraciju.

- Godinama su se sukobljavali, čak i koristeći mačete, to je jedan od najtežih ratova koje je svijet ikada vidio. Ja sam samo slučajno bio taj koji je mogao pomoći da se to riješi - izjavio je Tramp (Trump) uoči potpisivanja sporazuma u Vašingtonu.

Dodao je i: "Za Sjedinjene Države dobit ćemo mnoga prava na kongoanske minerale u okviru ovog sporazuma. Veoma su počašćeni što su ovdje. Nikada nisu mislili da će doći."

Tramp se potom sastao s ministrima vanjskih poslova u Ovalnom uredu.

Sukob u Kongu

Podsjetimo, Ruanda je prema procjenama analitičara i diplomata poslala najmanje 7.000 vojnika preko granice kako bi podržala pobunjeničku grupu M23, koja je ranije ove godine zauzela dva najveća grada na istoku Konga i vrijedna rudarska područja u brzoj vojnoj ofanzivi.

Teritorijalni dobici M23 u ovoj godini, dio višedecenijskog sukoba koji vuče korijene iz genocida u Ruandi 1994. godine, izazvali su strahove od širenja rata u koji bi mogle biti uključene i druge susjedne države.

Ruandski ministar vanjskih poslova, Oliver Nduhungirehe, nazvao je sporazum prekretnicom, dok je kongoanska ministrica, Terese Kajikvamba Vagner (Therese Kayikwamba Wagner), istakla da nakon potpisivanja mora uslijediti povlačenje snaga.

State Department još nije komentarisao konačnu verziju sporazuma.

Reuters je izvijestio da su kongoanski pregovarači odustali od ranijeg zahtjeva za trenutnim povlačenjem ruandskih snaga sa istoka Konga, čime je omogućena svečanost potpisivanja. Kongo, Ujedinjeni narodi i zapadne sile tvrde da Ruanda podržava M23 slanjem vojnika i oružja, što Ruanda kategorički odbacuje.