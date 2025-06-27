Izrael: Ubili smo 30 iranskih sigurnosnih zvaničnika i 11 nuklearnih naučnika

Izraelski vojni zvaničnici saopštili su da je njihova vojska tokom dvanaestodnevnog zračnog sukoba s Iranom eliminisala više od 30 visokorangiranih bezbjednosnih dužnosnika i 11 vodećih nuklearnih naučnika, u nastojanju da osujeti iranske nuklearne ambicije.

Kako tvrde izraelski izvori, početni napad izveden 13. juna, na udaljenosti od 1.500 kilometara, teško je oštetio iranske sisteme protivzračne odbrane i ozbiljno ugrozio mogućnosti Irana da odgovori u ranim satima napada.

Tijekom sukoba, izraelske zračne snage pogodile su više od 900 ciljeva, dok je, prema navodima izraelske vojske, proizvodnja iranskih projektila znatno degradirana. Sjedinjene Američke Države su posredovale u postizanju mira.

- Iranski nuklearni projekat pretrpio je ozbiljan udarac. Režimova sposobnost da obogaćuje uranij do 90 posto je dugoročno neutralisana. Trenutni kapacitet za proizvodnju jezgra nuklearnog oružja je onemogućen - izjavio je jedan visoki izraelski zvaničnik.

Iran, koji poriče da razvija nuklearno oružje, uzvratio je napadima na izraelske vojne ciljeve i gradove, navodeći da je probio izraelsku odbranu i time primorao Tel Aviv na prekid sukoba.

Prema navodima iranskih vlasti, u napadima je ubijeno 627 osoba, dok se ta brojka nije mogla nezavisno potvrditi zbog ograničenja za medije. Izraelski izvještaji govore o 28 poginulih na njihovoj strani.

Ministar odbrane Izraela, Israel Kac (Israel Katz), izjavio je da je vojsci naložio izradu nacrta operativnog plana za očuvanje zračne nadmoći nad Iranom, sprečavanje daljeg razvoja nuklearnog oružja i projektila, te suzbijanje podrške Teherana oružanim grupama koje djeluju protiv Izraela.