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DONJECKA OBLAST

Ruska vojska osvojila jedno od najvećih nalazišta litija u Evropi

Zauzimanje je uslijedilo nakon što su Ukrajina i Sjedinjene Američke Države 1. maja potpisale veliki strateški sporazum usmjeren na osiguranje resursa

Ruska vojska. DW

M. Až.

27.6.2025

Ruske snage preuzele su kontrolu nad područjem bogatim litijem u blizini sela Ševčenko, koje se nalazi u ukrajinskoj Donjeckoj oblasti, samo tri kilometra od granice s Dnjepropetrovskom oblašću, prenose Le Figaro i Ukrajinska pravda.

Zauzeta zona prostire se na oko 40 hektara i obuhvata jedno od najperspektivnijih nalazišta litija u Evropi – resursa koji se često naziva „bijelim zlatom“ zbog sve veće važnosti u energetskom i odbrambenom sektoru, naročito u proizvodnji baterija za električna vozila, elektroniku, staklokeramiku, avionske legure i sisteme za skladištenje energije. Zbog rasta globalne potražnje, litij je postao izuzetno tražen strateški resurs.

Selo koje se nalazi otprilike 10 kilometara od Velike Novosilke, grada koji je u januaru pao pod kontrolu ruskih trupa, naizgled djeluje neupadljivo.

Prema Le Figaru, ovim potezom Rusija dodatno jača nadzor nad ukrajinskim mineralnim bogatstvom u trenutku kada svjetske sile pokušavaju obezbijediti pristup litiju. U 2022. godini cijene litija dostigle su vrhunac od preko 80.000 dolara po toni. U trenutku objave izvještaja, cijena u Kini iznosi oko 8.500 dolara – iako je znatno niža, i dalje je strateški i ekonomski značajna.

Strateški značaj i dogovor sa Trampom

Zauzimanjem ovog teritorija ruske snage ne samo da šire svoju vojnu prisutnost u istočnoj Ukrajini, već dolaze i do dugoročne ekonomske i industrijske koristi. Nalazište Ševčenko ranije je bilo predmet interesa stranih investitora i ukrajinskih državnih institucija, u sklopu plana za smanjenje zavisnosti od uvoza sirovina. Prema mišljenju analitičara, ruska kontrola nad nalazištem dio je šire strategije usmjerene ka dominaciji nad koridorima resursa i otežavanju finansiranja ukrajinske energetske i industrijske obnove.

Ukrajinsko Ministarstvo energetike i zaštite životne sredine ranije je identifikovalo ovo područje kao prioritetno za domaća istraživanja i međunarodna partnerstva.

Zauzimanje je uslijedilo nakon što su Ukrajina i Sjedinjene Američke Države 1. maja potpisale veliki strateški sporazum usmjeren na osiguranje resursa. Time je uspostavljen Investicijski fond za obnovu i partnerstvo za kritične minerale, u kojem Washington i Kijev učestvuju ravnopravno. Sredstva iz fonda namijenjena su isključivo za projekte u Ukrajini koji se odnose na rudarstvo, energetiku, infrastrukturu i preradu sirovina.

Nalazišta litija u Ukrajini. Ukrainian Geological Survey, IAEA

Fond naglašava američku podršku suverenitetu Ukrajine nad njenim ključnim resursima, naročito onima koji su ranjivi na okupaciju i stranu eksploataciju. Nalazište Ševčenko bilo je među lokacijama planiranim za razvoj u okviru ovog okvira. Prvi ugovor između Ukrajine i američke kompanije, navodno u vlasništvu bliskog prijatelja Donalda Trampa, odnosio se upravo na eksploataciju litija. Čini se da i Francuska pokazuje interes za ukrajinski litij, ali daleko tiše od Vašingtona. Međutim, Ukrajina trenutno nema kontrolu nad značajnim dijelom teritorije na kojem se ti resursi nalaze.

Nalazište

Sovjetski geolozi otkrili su nalazište litija kod Ševčenka još 1982. godine, a preliminarna istraživanja su pokazala da se radi o lokaciji s visokim komercijalnim potencijalom. Nalazi se na dubini pogodnoj za rudarenje, a ruski zvaničnici poručuju da će eksploataciju započeti kada to bezbjednosna situacija dozvoli, prenosi Reuters.

Savjetnik lidera tzv. Donjecke Narodne Republike Igor Kimakovski izjavio je za TASS da je ukrajinska vojska pokušala zadržati kontrolu nad naseljem upravo zbog litijskog nalazišta u toj zoni.

Geološke procjene ukazuju na potvrđene rezerve litijum-oksida (Li₂O) u količini od oko 1,2 miliona metričkih tona, što ovo nalazište svrstava među najveće u čvrstoj stijeni u istočnoj Evropi.

Uprkos velikom potencijalu, eksploatacija do sada nije u potpunosti zaživjela, ponajviše zbog hroničnog nedostatka ulaganja u ključne rudarske sektore Ukrajine.

# LITIJ
# RUSIJA
# UKRAJINA
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