Ruska vojska osvojila jedno od najvećih nalazišta litija u Evropi

Ruske snage preuzele su kontrolu nad područjem bogatim litijem u blizini sela Ševčenko, koje se nalazi u ukrajinskoj Donjeckoj oblasti, samo tri kilometra od granice s Dnjepropetrovskom oblašću, prenose Le Figaro i Ukrajinska pravda.

Zauzeta zona prostire se na oko 40 hektara i obuhvata jedno od najperspektivnijih nalazišta litija u Evropi – resursa koji se često naziva „bijelim zlatom“ zbog sve veće važnosti u energetskom i odbrambenom sektoru, naročito u proizvodnji baterija za električna vozila, elektroniku, staklokeramiku, avionske legure i sisteme za skladištenje energije. Zbog rasta globalne potražnje, litij je postao izuzetno tražen strateški resurs.

Selo koje se nalazi otprilike 10 kilometara od Velike Novosilke, grada koji je u januaru pao pod kontrolu ruskih trupa, naizgled djeluje neupadljivo.

Prema Le Figaru, ovim potezom Rusija dodatno jača nadzor nad ukrajinskim mineralnim bogatstvom u trenutku kada svjetske sile pokušavaju obezbijediti pristup litiju. U 2022. godini cijene litija dostigle su vrhunac od preko 80.000 dolara po toni. U trenutku objave izvještaja, cijena u Kini iznosi oko 8.500 dolara – iako je znatno niža, i dalje je strateški i ekonomski značajna.

Strateški značaj i dogovor sa Trampom

Zauzimanjem ovog teritorija ruske snage ne samo da šire svoju vojnu prisutnost u istočnoj Ukrajini, već dolaze i do dugoročne ekonomske i industrijske koristi. Nalazište Ševčenko ranije je bilo predmet interesa stranih investitora i ukrajinskih državnih institucija, u sklopu plana za smanjenje zavisnosti od uvoza sirovina. Prema mišljenju analitičara, ruska kontrola nad nalazištem dio je šire strategije usmjerene ka dominaciji nad koridorima resursa i otežavanju finansiranja ukrajinske energetske i industrijske obnove.

Ukrajinsko Ministarstvo energetike i zaštite životne sredine ranije je identifikovalo ovo područje kao prioritetno za domaća istraživanja i međunarodna partnerstva.

Zauzimanje je uslijedilo nakon što su Ukrajina i Sjedinjene Američke Države 1. maja potpisale veliki strateški sporazum usmjeren na osiguranje resursa. Time je uspostavljen Investicijski fond za obnovu i partnerstvo za kritične minerale, u kojem Washington i Kijev učestvuju ravnopravno. Sredstva iz fonda namijenjena su isključivo za projekte u Ukrajini koji se odnose na rudarstvo, energetiku, infrastrukturu i preradu sirovina.