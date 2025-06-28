Rusija raskinula sporazum sa Švedskom o nuklearnoj bezbjednosti

Ruski premijer Mihail Mišustin potpisao je odluku o raskidu sporazuma sa Švedskom koji se odnosi na razmjenu informacija o nuklearnim postrojenjima i pravovremeno obavještavanje u slučaju nuklearne nesreće.

Dokument je objavljen na portalu službenih i pravnih informacija.

- U skladu sa stavom 1 člana 37 Saveznog zakona "O međunarodnim ugovorima Ruske Federacije", raskida se Sporazum između Vlade Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika i Vlade Švedske o pravovremenom obavještavanju u slučaju nuklearne nesreće i o razmjeni informacija o nuklearnim postrojenjima, potpisan u Stokholmu 13. januara 1988. godine - navedeno je u dokumentu.

Ministarstvu vanjskih poslova Rusije naloženo je da o odluci zvanično obavijesti švedsku stranu.