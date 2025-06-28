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ODLUKA MOSKVE

Rusija raskinula sporazum sa Švedskom o nuklearnoj bezbjednosti

Sporazum se odnosi na razmjenu informacija o nuklearnim postrojenjima i pravovremeno obavještavanje u slučaju nuklearne nesreće

Mihail Mišustin. Dmitry Astakhov, Sputnik, Government Pool Photo via AP

M. Až.

28.6.2025

Ruski premijer Mihail Mišustin potpisao je odluku o raskidu sporazuma sa Švedskom koji se odnosi na razmjenu informacija o nuklearnim postrojenjima i pravovremeno obavještavanje u slučaju nuklearne nesreće.

Dokument je objavljen na portalu službenih i pravnih informacija.

- U skladu sa stavom 1 člana 37 Saveznog zakona "O međunarodnim ugovorima Ruske Federacije", raskida se Sporazum između Vlade Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika i Vlade Švedske o pravovremenom obavještavanju u slučaju nuklearne nesreće i o razmjeni informacija o nuklearnim postrojenjima, potpisan u Stokholmu 13. januara 1988. godine  - navedeno je u dokumentu.

Ministarstvu vanjskih poslova Rusije naloženo je da o odluci zvanično obavijesti švedsku stranu.

# RUSIJA
# ŠVEDSKA
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