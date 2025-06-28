Predsjednik SAD: Riješit ću sukob sa Sjevernom Korejom, odlično se slažem sa Kim Džong Unom

Donald Tramp (Trump), predsjednik SAD, izjavio je da Amerika neće biti uvučena u sukob sa Sjevernom Korejom.

- Imao sam dobar odnos sa Kim Džong Unom i slažem se sa njim, zaista odlično. Vidjet ćemo šta će se desiti. Neko kaže da postoji potencijalni sukob, mislim da ćemo ga riješiti. Ako postoji, mi nećemo biti umiješani u njega - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prenosi Reuters.

On nije želio da odgovori na pitanje da li je informacija da je poslao poruku sjevernokorejskom lideru Kim Džong Unu tačna.

Nakon napada SAD na Iran, stručnjaci su upozorili da bi vojne akcije Vašingtona mogle učvrstiti odlučnost Pjongjanga da ubrza svoj program naoružanja i produbi saradnju s Rusijom, kao i ojačati uvjerenje njegovog vođe Kim Jong-una da je nuklearno oružje krajnje sredstvo odvraćanja od promjene režima koju nameću Sjedinjene Američke Države, prenosi CNN.