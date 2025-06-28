Tramp najavljuje da će prekid vatre u Gazi biti postignut u toku sljedeće sedmice

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) u petak je rekao da misli da će prekid vatre u Pojasu Gaze biti postignut sljedeće sedmice.

On je novinarima u Ovalnom uredu rekao da je upravo razgovarao s nekim osobama uključenim u pokušaj osiguranja prekida vatre i sporazuma o oslobađanju talaca, bez daljnjih objašnjenja.

Ove izjave su uslijedile nakon najave da će ministar za strateška pitanja Ron Dermer, glavni pomoćnik premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu), sljedeće sedmice posjetiti Vašington radi razgovora o Gazi i Iranu. Tramp navodno vrši pritisak na Izrael da okonča tekući rat s Hamasom nakon kratkog sukoba s Islamskom Republikom i nastoji proširiti Abrahamov sporazum.

Nakon što je ponudio svoju procjenu o potencijalnom prekidu vatre, Tramp se okrenuo kako bi istakao nedavnu odluku SAD da donira 30 miliona dolara Humanitarnoj fondaciji za Gazu, koja već mjesec dana distribuira kutije hrane u Gazi iz militariziranih zona u Pojasu.

- U Gazi se stvara strašna situacija i mi snabdijevamo to područje s mnogo novca i mnogo hrane jer moramo - rekao je Tramp.

- Teoretski nismo uključeni u to, ali jesmo jer ljudi umiru. Gledam te gomile ljudi koji nemaju hrane, nemaju ništa - dodao je.

Zatim se požalio što dio pomoći kradu „loši ljudi“, ali je rekao da je novi GHF sistem „prilično dobar“.

Međutim, GHF je narušen gotovo svakodnevnim masovnim incidentima s žrtvama u kojima je IDF otvorio vatru na Palestince koji pokušavaju doći do svojih mjesta distribucije.

Tramp je rekao da bi druge zemlje trebale pomoći u rješavanju krize s pomoći. Osim SAD, ostale zemlje su se držale podalje od GHF-a zbog njegovog kontroverznog mehanizma koji je zahtijevao od stanovnika Gaze da pješače na velike udaljenosti i prelaze linije IDF-a kako bi nabavili hranu.