Počela sahrana iranskih vojnih zapovjednika poginulih u ratu s Izraelom

Iranski mediji počeli su s emitiranjem prvih fotografija sahrane za vojne zapovjednike koji su poginuli u sukobu s Izraelom.

Fotografije prikazuju kovčege vojnih zapovjednika, prekrivene iranskim zastavama i s portretima zapovjednika u uniformama u blizini Trga Enghelab, gdje bi se trebala održati ceremonija.

Od ranih jutarnjih sati, Trg islamske revolucije svjedočio je poplavi ljudi koji su stigli na mjesto događaja s crvenim zastavama "Labaik Ya Hussein" u rukama i letcima s antiizraelskim i antiameričkim sloganima.

Nakon toga slijedi pogrebna povorka do Trga Azadi, oko 11 kilometara preko prostrane metropole.

Na čelu posmrtne kolone nalaze se tijela djece koja su ubijena u izraelskim zračnim napadima.