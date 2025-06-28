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PRVE FOTOGRAFIJE

Počela sahrana iranskih vojnih zapovjednika poginulih u ratu s Izraelom

Ceremonija bi se trebala održati u blizini Trga Enghelab

Sahrana zapovjednika - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Dž. R.

28.6.2025

Iranski mediji počeli su s emitiranjem prvih fotografija sahrane za vojne zapovjednike koji su poginuli u sukobu s Izraelom.

Fotografije prikazuju kovčege vojnih zapovjednika, prekrivene iranskim zastavama i s portretima zapovjednika u uniformama u blizini Trga Enghelab, gdje bi se trebala održati ceremonija.

Od ranih jutarnjih sati, Trg islamske revolucije svjedočio je poplavi ljudi koji su stigli na mjesto događaja s crvenim zastavama "Labaik Ya Hussein" u rukama i letcima s antiizraelskim i antiameričkim sloganima.

Nakon toga slijedi pogrebna povorka do Trga Azadi, oko 11 kilometara preko prostrane metropole.

Na čelu posmrtne kolone nalaze se tijela djece koja su ubijena u izraelskim zračnim napadima.

Primirje postignuto uz posredovanje SAD je, čini se, još uvijek na snazi, ali diplomatski napori za nastavak nuklearnih pregovora s Iranom izgleda da nisu dali puno napretka. 

Prve fotografije sahrane. AP

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je u petak da će "apsolutno" razmotriti ponovno bombardiranje iranskih nuklearnih lokacija ako budući obavještajni izvještaji ponude zabrinjavajući zaključak o iranskom obogaćivanju urana.

# SUKOB
# IZRAEL
# IRAN
# SAHRANA
# VOJNI KOMANDANTI
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