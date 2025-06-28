Porast islamofobije: Nakon pobjede Mamdanija uvećan broj antimuslimanskih objava, uključujući prijetnje smrću

Otkako je Zohran Mamdani pobijedio na demokratskim predizborima za gradonačelnika Njujorka, broj antimuslimanskih online objava je drastično porastao.

U objavama su uključene prijetnje smrću i komentari u kojima se njegova kandidatura upoređuje s napadima 11. septembra 2001., kažu zagovornici.

Bilo je najmanje 127 nasilnih izvještaja o mržnji u kojima se spominje Mamdani ili njegova kampanja dan nakon zatvaranja birališta, kaže CAIR Action, ogranak zagovaračke grupe Vijeća za američko-islamske odnose, koja bilježi takve incidente.

To je peterostruki porast u odnosu na dnevni prosjek takvih izvještaja praćenih ranije ovog mjeseca, kaže CAIR Action.

Ukupno je zabilježeno oko 6.200 online objava koje su spominjale neki oblik islamofobne uvrede ili neprijateljstva u tom jednodnevnom vremenskom okviru.

Mamdani, demokratski socijalist i 33-godišnji državni zastupnik, proglasio je pobjedu na predizborima u utorak nakon što je bivši guverner New Yorka Andrew Cuomo priznao poraz.

- Pozivamo javne dužnosnike svake stranke - uključujući i one čiji saveznici pojačavaju ove klevete - da nedvosmisleno osude islamofobiju - kaže Basim Elkarra, izvršni direktor CAIR Action.

CAIR Action navodi da oko 62 posto antimuslimanskih objava protiv Mamdanija potječe s X-a.

Zagovornici kažu da su osobe bliske američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trump), uključujući jednog od njegovih sinova, među onima koji šire antimuslimansku retoriku.

Donald Tramp Jr., predsjednikov sin, napisao je u srijedu na X-u da je "New York City pao", a republikanska američka zastupnica Marjorie Taylor Greene objavila je sliku Kipa slobode ogrnutog burkom, generiranu umjetnom inteligencijom.