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SAD

Porast islamofobije: Nakon pobjede Mamdanija uvećan broj antimuslimanskih objava, uključujući prijetnje smrću

Zagovornici kažu da su osobe bliske američkom predsjedniku Donaldu Trampu, uključujući jednog od njegovih sinova, među onima koji šire ovu retoriku

Zohran Mamdani. AP

Dž. R.

28.6.2025

Otkako je Zohran Mamdani pobijedio na demokratskim predizborima za gradonačelnika Njujorka, broj antimuslimanskih online objava je drastično porastao.

U objavama su uključene prijetnje smrću i komentari u kojima se njegova kandidatura upoređuje s napadima 11. septembra 2001., kažu zagovornici.

Bilo je najmanje 127 nasilnih izvještaja o mržnji u kojima se spominje Mamdani ili njegova kampanja dan nakon zatvaranja birališta, kaže CAIR Action, ogranak zagovaračke grupe Vijeća za američko-islamske odnose, koja bilježi takve incidente.

To je peterostruki porast u odnosu na dnevni prosjek takvih izvještaja praćenih ranije ovog mjeseca, kaže CAIR Action.

Ukupno je zabilježeno oko 6.200 online objava koje su spominjale neki oblik islamofobne uvrede ili neprijateljstva u tom jednodnevnom vremenskom okviru.

Mamdani, demokratski socijalist i 33-godišnji državni zastupnik, proglasio je pobjedu na predizborima u utorak nakon što je bivši guverner New Yorka Andrew Cuomo priznao poraz.

- Pozivamo javne dužnosnike svake stranke - uključujući i one čiji saveznici pojačavaju ove klevete - da nedvosmisleno osude islamofobiju - kaže Basim Elkarra, izvršni direktor CAIR Action.

CAIR Action navodi da oko 62 posto antimuslimanskih objava protiv Mamdanija potječe s X-a.

Zagovornici kažu da su osobe bliske američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trump), uključujući jednog od njegovih sinova, među onima koji šire antimuslimansku retoriku.

Donald Tramp Jr., predsjednikov sin, napisao je u srijedu na X-u da je "New York City pao", a republikanska američka zastupnica Marjorie Taylor Greene objavila je sliku Kipa slobode ogrnutog burkom, generiranu umjetnom inteligencijom.

# NEW YORK
# ISLAMOFOBIJA
# DONALD TRUMP
# ZOHRAN MAMDANI
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