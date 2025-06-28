Dvije bebe u Gazi preminule zbog pothranjenosti: Velika nestašica adaptiranog mlijeka

U Gazi je borbu za život izgubilo dvoje dojenčadi zbog pothranjenosti i nedostatka osnovnih medicinskih i prehrambenih potrepština, posebno zbog nestašice dječije formule.

U bolnici Nasser u južnom gradu Khan Younisu vodeći doktori zahtijevaju od ključnih osoba, organizacija i vlasti da dozvole esencijalne vrste dječije formule i drugih medicinskih potrepština kako bi se osigurala dobrobit majki i njihove djece.

Tragične priče

Mohammad al-Hams, otac 10-dnevne Kinde al-Hams, rekao je za Middle East Eye da je njegova kći primljena u inkubator ubrzo nakon carskog reza.

Ne više od dvije sedmice kasnije, umrla je od nedostatka lijekova i prehrane, posebno dječje formule.

- Da su bili dostupni tretmani i lijekovi, naša kći bi sada bila s nama i bili bismo radosni, ali Bog je dovoljan - rekao je otac u suzama.

Naznačio je da je postojao ozbiljan nedostatak svih medicinskih i prehrambenih potrepština.

- Ovo su žrtve rata. Ovo su postignuća koja Benjamin Netanjahu (Netanyahu) predstavlja svojoj naciji. Svijet nas gleda, arapski i islamski svijet. Gledaju kako nam djeca umiru. Sretni su dok mi sjedimo ovdje i plačemo, svaki dan klanjamo dženaze. Bog je dovoljan - kazao je

Gotovo dvije godine, uz nemilosrdno bombardovanje i namjerno ciljanje bolnica, stručnjaci UN-a više puta optužuju izraelsku vojsku da koristi glad kao ratno oružje.

Kriza je kulminirala u martu, kada su deseci djece umrli od pothranjenosti, a stanovnici su bili prisiljeni jesti travu.

Pod sve većim međunarodnim pritiskom, Izrael je "malo" poboljšao pristup hrani u nekim područjima nakon što su njegove snage ubile nekoliko stranih humanitarnih radnika, a izvještaj koji su podržale UN upozorio je da je glad neizbježna.

Sada izraelske vlasti ponovno ograničavaju isporuke hrane koja spašava živote.

Porast pothranjene djece

Prema Dječijem fondu Ujedinjenih naroda (UNICEF), broj pothranjene djece raste "alarmantnom brzinom", s 5.119 djece u dobi od šest mjeseci do pet godina primljenih na liječenje od akutne pothranjenosti samo u maju.

Mahmoud Shoraab, ujak petomjesečnog Nidala Shoraaba, izrazio je ljutnju što već više od sedam dana pozivaju da se u opkoljenu enklavu dopusti adaptirano mlijeko, ali niko ih ne pokušava saslušati.

- Ova djeca su nevina, Bog je dovoljan nad onima koji tlače djecu, neka im se Bog osveti - kazao je.

Pored njega, Nidalova majka i otac nekontrolirano su jecali dok su držali malo tijelo svoje bebe, govoreći da bi mu dali cijeli svijet da su mogli.

Shoraabov nećak, koji prije nije imao zdravstvenih problema, također je umro zbog teške pothranjenosti.

Napomenuo je da je još dvoje djece u tom području u kritičnom stanju kao posljedica iste bolesti koja je pogodila većinu dojenčadi i djece u blokiranom pojasu.

- Spasite nas, ljude svijeta, spasite nas, dopustite Bogu da vam se smiluje - vikao je.

Tokom proteklih nekoliko sedmica, medicinsko osoblje i zdravstvene ustanove u Pojasu Gaze upozoravale su na nadolazeću medicinsku katastrofu.

Dr. Yasser Abu Ghalee, voditelj dječjeg odjela u bolnici Nasser, prethodno je za MEE rekao da većini prijevremeno rođenih beba treba hitna pomoć nakon rođenja.

- Većina prijevremeno rođenih beba dovodi se u odjel inkubatora i trudimo se koliko god je moguće za tu djecu jer su oni pacijenti u bolnici - dodao je.

Abu Ghalee je objasnio da su zalihe adaptiranog mlijeka gotovo iscrpljene za bebe smještene na intenzivnoj njezi i da ga nema za one koji se ne liječe direktno.

Prema palestinskom ministarstvu zdravstva u Gazi, nekoliko preostalih operativnih zdravstvenih ustanova u opkoljenoj enklavi pod ozbiljnom je prijetnjom zbog nedostatka medicinskih potrepština, kontinuiranih naloga za prisilno protjerivanje i kontinuiranog granatiranja.

Ministarstvo je u srijedu naznačilo da je 47 posto popisa esencijalnih lijekova na nultoj zalihi, dok je 65 posto medicinskih potrepština, također, na nultoj zalihi.